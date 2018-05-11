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04:05 (мск), источник: РИА Новости

Опрос показал, какой пенсионный возраст россияне считают оптимальным

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. За снижение пенсионного возраста в России выступают 35% работников, 53% считают существующую планку оптимальной, сообщили РИА Новости в службе исследований HeadHunter.

Источник: РИА Новости

Согласно опросу, в котором приняли участие почти восемь тысяч человек, повысить пенсионный возраст на благо экономики России согласны только 6% респондентов.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.

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Служба исследований HeadHunter опросила 7 тысяч 872 российских работника о том, как, по их мнению, можно увеличить совокупное значение валового внутреннего продукта (ВВП) в России. В числе возможных средств респондентам предложили корректировку пенсионного возраста, отпуска по беременности и родам, трудовую иммиграцию, а также квотирование рабочих мест для студентов и социально незащищенных групп населения.

Снизить, нельзя повышать

Нынешние значения пенсионного возраста для мужчин и женщин составляют 60 и 55 лет соответственно, 53% респондентов посчитали такие условия оптимальными, в то время как 35% отметили, что пенсионный возраст нужно снизить. Повысить пенсионный возраст предложили только 6% респондентов, еще 6% затруднились ответить.

В среднем респонденты, отметившие необходимость повышения пенсионного возраста, в качестве оптимальной указали планку в 63 года для мужчин и 60 лет для женщин.

Те из опрошенных, кто выбрал снижение, в среднем указали 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.

Наибольшая доля респондентов, отметивших необходимость снижения пенсионного возраста, оказалась среди работников в возрасте от 18 до 25 лет — 51%. В то же время среди респондентов старше 45 лет за снижение пенсионного возраста высказались только 17%, в этой возрастной группе 71% считает существующие сроки выхода на пенсию оптимальными.

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Чаще всего о повышении пенсионного возраста высказывались респонденты из Тюменской и Тверской областей, а также из Красноярского края — 12%, 11% и 10% соответственно. В Москве необходимость повышения отметили 9% опрошенных.

Трудовая иммиграция и квоты

Поддержали льготные условия для трудоустройства иммигрантов только 8% респондентов. В целом отрицательное отношение к иммиграции выразили 24% опрошенных, объяснив это тем, что количество иммигрантов скорее вредит экономике. При этом 36% респондентов поддерживают целевую иммиграцию только дефицитных высококвалифицированных специалистов.

Наибольшими долям респондентов, отрицательно относящихся к целевой иммиграции, представлены профессиональные области — «Высший менеджмент», «Строительство», «Автомобильный бизнес» и «Безопасность» — 31%. В опросе речь шла исключительно о целевой (легальной) иммиграции, которая предполагает соблюдение законодательства и не предусматривает труд иммигрантов в теневой экономике.

Большинство респондентов отметили молодежь как группу населения, рост занятости в которой мог бы оказать наибольшее влияние на благосостояние страны — 67%. Еще 12% посчитали, что увеличение количества занятого населения среди женщин могло бы сказаться на росте экономики положительнее. При этом только 10% опрошенных заявили, что благоприятно повлиял бы на рост ВВП труд большего числа пенсионеров.

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Касательно квотирования (резервирования) рабочих мест для студентов в частных компаниях с целью помощи в прохождении производственной практики и приобретения трудовых навыков — 81% респондентов высказался положительно.

Среди социально незащищенных групп населения, по мнению респондентов, в обязательном порядке нужно квотировать рабочие места для соискателей, потерявших место проживания по причине ЧП — 48%, выпускников детских домов — 45% и матерей, самостоятельно воспитывающих детей — также 45%. Наименее прочих респонденты поддержали квотирование мест для соискателей, освободившихся из мест заключения — 14%, имеющих серьезные заболевания — 13% и имеющих награду почетного донора — 7%.

Также респондентам предложили высказаться о пересмотре сроков отпуска по беременности и родам (в данный момент это 20 недель) — 54% сочли нынешние значения оптимальными, 26% — предложили его увеличить и только 6% опрошенных отметили, что срок отпуска необходимо сократить.

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