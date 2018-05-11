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05:03 (мск), источник: Newslab.ru

На выходных в Красноярске изменится погода: синоптики обещают потепление и снова похолодание

Самым теплым днем уходящей праздничной недели станет суббота.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 65% 757 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

Жителей Красноярска ждет очередное изменение погоды: в предстоящий уик-энд синоптики прогнозируют сначала повышение температуры, а затем — понижение. При этом в городе будет пасмурно.

В пятницу, 11 мая, воздух в краевой столице прогреется до +12.. +13 °C, что уже выше, чем было в течение этой недели. На субботу прогнозы синоптиков расходятся: портал rp5.ru прогнозирует завтра до +11 °C, Гидрометцентр — до +13 °C, а gismeteo.ru — до +15 °C. Синоптики сходятся лишь в одном — в этот день в краевой столице будет пасмурно, пройдет дождь, а в обед даже прогремит гроза.

Осадки ожидаются и в воскресенье, но они будут уже интенсивнее. При этом во второй выходной понизится температура — синоптики прогнозируют в светлое время суток +9.. +12 °C. Ночами столбики термометров будут опускаться до +2.. +4 °C.

Ветер на выходных будет дуть преимущественно с запада, сильных порывов не ожидается.

Согласно предварительным данным, следующая рабочая неделя в Красноярске также будет прохладной. Синоптики советуют ждать летнего тепла только после 22 мая.

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