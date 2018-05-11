Житель Норильска выиграл в лотерею 23 млн рублей
Это самый крупный выигрыш за последние годы в крае.
Это самый крупный выигрыш за последние годы в крае.
Житель Норильска выиграл в лотерею более 23 млн рублей. Это был суперприз 8427-го тиража «Гослото «5 из 36». Розыгрыш проходил 8 мая, был разыгран самый крупный денежный приз за всю весну — 23 002 940 рублей.
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По статистике государственных лотерей, 130 жителей региона стали обладателями выигрышей в категории «от 100 000 рублей». Уже в этом году свыше 100 000 рублей получили 59 жителей края. Из них миллионерами стали шестеро.