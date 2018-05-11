Житель Норильска выиграл в лотерею 23 млн рублей

Житель Норильска выиграл в лотерею более 23 млн рублей. Это был суперприз 8427-го тиража «Гослото «5 из 36». Розыгрыш проходил 8 мая, был разыгран самый крупный денежный приз за всю весну — 23 002 940 рублей.

В пресс-службе лотереи «Столото» отмечают, что этот выигрыш признан рекордным за последние несколько для всего Красноярского края. До этого в марте красноярец выигрывал в лотерее около 4 млн рублей.