Глубоководную съемку в Охотском море проведут впервые за 30 лет
Сотрудники Тихоокеанского
Сотрудники Тихоокеанского
Также спустя 10 лет специалисты проведут аналогичную съемку в районе Курильских островов и
Программа ученых рассчитана до 2022 года. Планируется, что исследователи и промышленные суда будут каждый год вести глубоководную съемку в разных районах дальневосточных морей.
Исследования возобновили
По словам Акулина, в течение пяти лет планируется увеличить квоты для отрасли на добычу биоресурсов от четырех до шести млн тонн в год. «Сейчас у науки есть резервный запас в миллион тонн, но мы хотим его расширить», — сказал он.
Ученый добавил, что на Дальнем Востоке уже появились рыболовецкие колхозы, которые работают с выловом глубоководных биоресурсов. Первый из них, «Восток-1», находится в Приморье.