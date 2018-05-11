Глубоководную съемку в Охотском море проведут впервые за 30 лет

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Также спустя 10 лет специалисты проведут аналогичную съемку в районе Курильских островов и юго-востока Камчатки. Кроме того, запланирована крупная донная траловая съемка в Чукотском море.

Программа ученых рассчитана до 2022 года. Планируется, что исследователи и промышленные суда будут каждый год вести глубоководную съемку в разных районах дальневосточных морей.

Исследования возобновили из-за сокращения запаса минтая, на которого велся основной промысел. Поэтому ученые и рыбаки заинтересованы в добыче биоресурсов, обитающих на глубине свыше двух километров. Также специалисты изучат и средние глубины.

По словам Акулина, в течение пяти лет планируется увеличить квоты для отрасли на добычу биоресурсов от четырех до шести млн тонн в год. «Сейчас у науки есть резервный запас в миллион тонн, но мы хотим его расширить», — сказал он.