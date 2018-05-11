Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Шэрон Стоун показала подросшего приемного сына
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
Экс-«татушка» Юля Волкова уменьшила губы
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Кем оказался ветеран, за которого заступился Путин
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Хет-трик Макдэвида принес сборной Канады крупную победу на ЧМ
Георгий Черданцев: Не завидую Черчесову — эта сборная слабейшая
Любимые туфли Мадонны из 90-х перевыпустили
20-летний сын Максима Фадеева вырос копией отца
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
05:19 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Глубоководную съемку в Охотском море проведут впервые за 30 лет

Сотрудники Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра («ТИНРО-Центр») впервые за 30 лет проведут глубоководную съемку в Охотском море. Об этом ТАСС сообщил главный специалист-советник ТИНРО-Центра Валерий Акулин.

Источник: ИТАР-ТАСС

Также спустя 10 лет специалисты проведут аналогичную съемку в районе Курильских островов и юго-востока Камчатки. Кроме того, запланирована крупная донная траловая съемка в Чукотском море.

Программа ученых рассчитана до 2022 года. Планируется, что исследователи и промышленные суда будут каждый год вести глубоководную съемку в разных районах дальневосточных морей.

Исследования возобновили из-за сокращения запаса минтая, на которого велся основной промысел. Поэтому ученые и рыбаки заинтересованы в добыче биоресурсов, обитающих на глубине свыше двух километров. Также специалисты изучат и средние глубины.

По словам Акулина, в течение пяти лет планируется увеличить квоты для отрасли на добычу биоресурсов от четырех до шести млн тонн в год. «Сейчас у науки есть резервный запас в миллион тонн, но мы хотим его расширить», — сказал он.

Ученый добавил, что на Дальнем Востоке уже появились рыболовецкие колхозы, которые работают с выловом глубоководных биоресурсов. Первый из них, «Восток-1», находится в Приморье.

Все новости региона
 Как живет последний человек из города-призрака на Колыме
Их, здоровых и отдохнувших, отправляли лечиться, а оттуда на кладбище
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Россия не прошла в финал «Евровидения»
Опрос показал, какой пенсионный возраст считают оптимальным в РФ
Украина, Германия и Франция обсудили Донбасс без участия РФ
Нереальная красота: как digital-модели покоряют мир
Россия может ограничить ввоз томатов и огурцов из Армении
Каких людей считают красивыми представители разных народов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Чехия обыграла Россию на ЧМ по хоккею Героями матча стали звезды «Бостона» Давид Пастрняк и Давид Крейчи, которые приняли участие во всех шайбах своей команды
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Мутко может заняться строительством в России
К американцу в гостиную «прилетели» шесть енотов
У Волочковой протекла крыша
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь