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07:30 (мск), источник: РИА Новости

На Чукотке ученые исследуют белых медведей с помощью квадрокоптеров

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Российские ученые в рамках совместной с США исследовательской программы осенью 2018 года впервые будут исследовать белых медведей на острове Врангеля на Чукотке с помощью квадрокоптеров, сообщил РИА Новости директор государственного заповедника «Остров Врангеля» Александр Груздев.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что исследовательские работы по изучению белых медведей в заповеднике проводятся в рамках проекта русско-американского соглашения «О сотрудничестве по сохранению видов дикой флоры и фауны и среды их обитания». Осенью 2017 года ученые двух стран зафиксировали на острове самое большое за всю историю изучения чукотско-аляскинской популяции белых медведей скопление этих хищников — почти 600 особей.

Исследования с помощью квадрокоптеров будут проводиться осенью 2018 года. Работать с техникой будут сотрудники заповедника, а полученные данные будем анализировать с американскими коллегами вместе с результатами осенних учетов медведя на острове.
Александр Груздев
Директор государственного заповедника «Остров Врангеля»

По его словам, для исследования планируется использовать два квадрокоптера, снегоходы и прочую технику. Груздев отмечает, что в России, по предварительным данным, массово для учетов белого медведя квадрокоптеры еще не использовали. Такой метод планируют применять также в нацпарке «Русская Арктика».

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Также на острове Врангеля осенью планируют метить медведей с помощью радиоошейников.

«Ранее так метили только самок, так как самцам удавалось снять ошейник, но, возможно, в этом году удастся и с самцами — появились новые разработки. Сейчас оформляют разрешение на мечение 10 особей. Такие спутниковые ошейники работают около года. Они позволяют отследить, куда перемещается медведь. Пока из всех способов исследований в дикой природе ошейник — наиболее доступный способ изучить белого медведя», — добавил собеседник агентства.

Также ученый рассказал, что специалисты провели весенний учет берлог белого медведя, пока данные исследований обрабатываются.

По-чукотски остров Врангеля называется Умкилир, что переводится как «остров белых медведей». Специалисты называют его «родильным домом» этих животных.

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