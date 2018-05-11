В Иркутской области средняя зарплата составляет 37666 рублей

Источник: Reuters

Об этом 11 мая 2018 года сообщает Иркутсктат, который провёл единовременное выборочное обследование организаций (без учета предприятий малого предпринимательства) за октябрь 2017 года.

Средняя зарплата руководителей составила 68560 рублей, специалистов — 39764 рубля, других служащих — 23184 рубля, рабочих — 32305 рублей. Если в большинстве видов экономической деятельности средняя зарплата руководителей превышала получку рабочих в 1,7−2,8 раза, то в здравоохранении и предоставлении социальных услуг это соотношение составило 3,3 раза, а в образовании — 3,7 раза.

Наиболее высокое жалованье среди обследованных организаций была у руководителей в организациях по добычу полезных ископаемых — 123 559 рублей, обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха — 87 201 рубль, деятельность профессиональная, научная и техническая — 77 000. У рабочих в тех же отраслях зарплаты соответственно 55 100, 34 336 и 33241. На втором месте по средней высокой зарплате — деятельность в области информации и связи (50 175 рублей).