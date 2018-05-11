На привокзальной площади знаменитую «Копейку» заменит фонтан

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте возле Северного вокзала на месте недавно демонтированного монумента «Герб Ташкента», метко прозванного столичными жителями «Копейкой» и «руками загребущими», построят современный фонтан.

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Столичные жители после демонтажа «Копейки» 4 мая начали гадать, что же будет на месте одного из самых странных монументов города. Некоторые в контексте возвращения памятника «Дружба народов» и монумента генералу Сабиру Рахимову предполагали, что, возможно, на своем месте может возродиться и памятник 14 туркестанским комиссарам, установленный здесь в 1962 году и убранный на заре независимости.

«На этом месте будет возведен фонтан. Решения, что будет с убранным памятником, пока нет. Сейчас он находится на хранении. Демонтаж был проведен потому, что два памятника на аллее — монумент “Герб Ташкента” и возвращаемый сюда памятник каракалпакскому поэту Бердаху — выбивались бы из единого архитектурного ансамбля», — рассказал хоким Мирабадского района Шухрат Пулатов.

Позади фонтана появится новая аллея, где и установят памятник Бердаху. Хокимият планирует завершить все работы к концу мая.

При этом хоким не смог подтвердить информацию о том, что Северный вокзал столицы в ближайшее время станет более удобным для граждан. Сегодня его территория обнесена забором и небольшим декоративным ограждением, которое не позволяет автобусам и автомобилям напрямую подъезжать к нему.