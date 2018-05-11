Сотрудник ИРНИТУ Алексей Тетенькин выиграл грант РФФИ и Фонда «Дом наук о человеке» Франции

Источник: НИА Красноярск

Отметим, что данный конкурс направлен на развитие международного сотрудничества в области фундаментальных научных исследований и финансовую поддержку инициативных научно-исследовательских проектов, реализуемых совместно учеными из России и Франции. По результатам экспертизы, проведенной независимо российской и французской сторонами, в 2018 году из 16 заявок было одобрено только три.

Доцент кафедры истории и философии ИРНИТУ Алексей Тетенькин сотрудничает с Университетом Ниццы — Софии Антиполис более пяти лет. Так, например, в 2016 году французские археологи Сильвия Бейри и Ареад Анри участвовали в этноархеологической экспедиции по северному Прибайкалью. Результатами исследований они поделились с сотрудниками археологической лаборатории ИРНИТУ.

«Наши французские коллеги применяют уникальные методики исследования, которыми пока не владеют российские ученые. Археолог-ботаник Ареад Анри по углям определяет породы древних деревьев. Для нас это особенно ценные палеонтологические данные, так как на территории, которую мы исследуем в Бодайбинском районе Иркутской области, кости не сохраняются, и уголь является единственным источником информации. По выводам Ареад Анри был определен основной тип ландшафта в позднем плейстоцене — кустарниковая тундра.

В ходе реализации совместного проекта с участием французского археолога мы сможем применить ряд других методов, которыми она в совершенстве владеет. Ареад Анри изучает фитолиты — так называются окаменелые останки растений и древесины. Корково-карбонатные стенки клеток способны через тысячелетия донести информацию о виде исходного растения, — пояснил Алексей Тетенькин.

С российской стороны в проекте задействованы сотрудники Института геохимии и Института земной коры СО РАН. С помощью физикохимических методов ученые проведут структурно-минералогический анализ охры, вулканической пемзы и ряда других материалов, чтобы получить полезные сведения об использовании населением минерального сырья для изготовления каменных орудий или в ритуальных целях.

В этом году Алексей Тетенькин продолжит раскапывать одну из палеолитических стоянок древнего человека «Коврижка», возрастом около 17−19 тыс. лет. Отметим, что группу уникальных стоянок он открыл более 20 лет назад в районе поселка Мамакан Бодайбинского района.

«По материалам раскопок прошлого года можно сказать, что на стоянке обнаружены свидетельства ритуального поведения. В подошве культурного слоя хорошо просматривается охра — пудра минерала гематита (оксид железа). Мы предполагаем, что охотники окрашивали охрой площадки обитания. Предположим, когда они где-то собирались поселиться, то сначала проводили очистительный обряд территории, задабривали духов местности и окрашивали площадку предстоящего обитания толченым гематитом.

В ходе совместного проекта мы планируем подтвердить гипотезы, касающиеся технологии борьбы человека с холодом в суровых зимних условиях. На стоянке, которую сейчас исследуем, охотники, скорее всего, после окраски площадки охрой разводили костер, затем разбрасывали горящие угли. Таким образом, промерзшая почва прогревалась, и на теплый пол можно было поставить жилище.

Аккумулятором тепла в суровых условиях выступали нагретые камни. На нашей стоянке обнаружена интересная в этом отношении конструкция, которую будем докапывать в нынешнем году. Можно представить, что ряд приочажных камней был прогрет.

Прояснить ситуацию нам поможет комплекс методов. Например, температуру нагрева камней мы сможем измерить археомагнитным методом.

Методами геохимии планируем определить, из одного или нескольких месторождений использовалась охра. Кроме того, предстоит изучить под микроскопом следы работы орудиями. В целом все это позволит дать объективную характеристику стоянки древнего человека, — сообщил Алексей Тетенькин о задачах, которые исследователи поставили перед собой в рамках проекта.

Полевая работа на стоянке «Коврижка» запланирована в июле — августе. По результатам работ российские и французские археологи намерены опубликовать совместные научные статьи в журналах, входящих в систему цитирования Scopus.