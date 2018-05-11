Сотрудник ИРНИТУ Алексей Тетенькин выиграл грант РФФИ и Фонда «Дом наук о человеке» Франции
Проект сотрудника
Проект сотрудника
Отметим, что данный конкурс направлен на развитие международного сотрудничества в области фундаментальных научных исследований и финансовую поддержку инициативных
Доцент кафедры истории и философии ИРНИТУ Алексей Тетенькин сотрудничает с Университетом Ниццы — Софии Антиполис более пяти лет. Так, например, в 2016 году французские археологи Сильвия Бейри и Ареад Анри участвовали в этноархеологической экспедиции по северному Прибайкалью. Результатами исследований они поделились с сотрудниками археологической лаборатории ИРНИТУ.
«Наши французские коллеги применяют уникальные методики исследования, которыми пока не владеют российские ученые.
В ходе реализации совместного проекта с участием французского археолога мы сможем применить ряд других методов, которыми она в совершенстве владеет. Ареад Анри изучает фитолиты — так называются окаменелые останки растений и древесины.
В этом году Алексей Тетенькин продолжит раскапывать одну из палеолитических стоянок древнего человека «Коврижка», возрастом около 17−19 тыс. лет. Отметим, что группу уникальных стоянок он открыл более 20 лет назад в районе поселка Мамакан Бодайбинского района.
«По материалам раскопок прошлого года можно сказать, что на стоянке обнаружены свидетельства ритуального поведения. В подошве культурного слоя хорошо просматривается охра — пудра минерала гематита (оксид железа). Мы предполагаем, что охотники окрашивали охрой площадки обитания. Предположим, когда они
Аккумулятором тепла в суровых условиях выступали нагретые камни. На нашей стоянке обнаружена интересная в этом отношении конструкция, которую будем докапывать в нынешнем году. Можно представить, что ряд приочажных камней был прогрет.
Прояснить ситуацию нам поможет комплекс методов. Например, температуру нагрева камней мы сможем измерить археомагнитным методом.
Методами геохимии планируем определить, из одного или нескольких месторождений использовалась охра. Кроме того, предстоит изучить под микроскопом следы работы орудиями. В целом все это позволит дать объективную характеристику стоянки древнего человека, — сообщил Алексей Тетенькин о задачах, которые исследователи поставили перед собой в рамках проекта.
Отметим, что 15 мая Алексей Тетенькин выступит с докладом на VII международной конференции «Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры», посвященной 100-летию Иркутского государственного университета. Работа конференции будет организована по секциям в рамках фундаментальных направлений археологии, этнологии, антропологии, геологии, палеогеографии и смежных наук.