Доходы главного судьи Красноярского края растут третий год подряд

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За 2017 год председатель Красноярского краевого суда Николай Фуга заработал 6,48 млн рублей, что больше, чем в 2016 году (5,9 млн рублей) и в 2015 год (4,8 млн рублей). Информация об этом содержится в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера судей краевого суда.

Судя по новой декларации, в собственности Фуги, как и в прошлые годы, все еще находятся две квартиры площадью 21 и 53 кв. м и еще одна в 145 квадратов — в долевой собственности с женой. Кроме того, супруги владеют земельным участком. Вся недвижимость находится на территории России.