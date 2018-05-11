Доходы главного судьи Красноярского края растут третий год подряд
За 2017 год Николай Фуга заработал 6,48 млн рублей.
За 2017 год Николай Фуга заработал 6,48 млн рублей.
За 2017 год председатель Красноярского краевого суда Николай Фуга заработал 6,48 млн рублей, что больше, чем в 2016 году (5,9 млн рублей) и в 2015 год (4,8 млн рублей). Информация об этом содержится в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера судей краевого суда.
Судя по новой декларации, в собственности Фуги, как и в прошлые годы, все еще находятся две квартиры площадью 21 и 53 кв. м и еще одна в 145 квадратов — в долевой собственности с женой. Кроме того, супруги владеют земельным участком. Вся недвижимость находится на территории России.
Жена председателя, как и в 2016 году, задекларировала автомобиль Ford Fusion. В этом году к ее собственности добавился автомобиль Toyota RAV4. Доходы супруги Николая Фуги за 2017 год составили 441 тыс. рублей. В 2016 году она заработала 4,4 млн рублей (в тот год из списка ее собственности пропала квартира), а в 2015 году — 138 тыс. рублей.