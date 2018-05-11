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05:41 (мск), источник: Newslab.ru

Доходы главного судьи Красноярского края растут третий год подряд

За 2017 год Николай Фуга заработал 6,48 млн рублей.

Источник: Reuters

За 2017 год председатель Красноярского краевого суда Николай Фуга заработал 6,48 млн рублей, что больше, чем в 2016 году (5,9 млн рублей) и в 2015 год (4,8 млн рублей). Информация об этом содержится в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера судей краевого суда.

Судя по новой декларации, в собственности Фуги, как и в прошлые годы, все еще находятся две квартиры площадью 21 и 53 кв. м и еще одна в 145 квадратов — в долевой собственности с женой. Кроме того, супруги владеют земельным участком. Вся недвижимость находится на территории России.

Жена председателя, как и в 2016 году, задекларировала автомобиль Ford Fusion. В этом году к ее собственности добавился автомобиль Toyota RAV4. Доходы супруги Николая Фуги за 2017 год составили 441 тыс. рублей. В 2016 году она заработала 4,4 млн рублей (в тот год из списка ее собственности пропала квартира), а в 2015 году — 138 тыс. рублей.

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