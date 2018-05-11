Красноярец обманул свою знакомую и присвоил себе 700 тысяч рублей

В августе 2016 года мужчина предложил своей знакомой помочь продать ее квартиру в поселке Большая Мурта Красноярского края, оформив на него доверенность о продаже имущества. После получения согласия, красноярец несколько раз заключал договоры купли-продажи со своими знакомыми, а после продал квартиру жителю п. Большая Мурта за 700 тысяч рублей. Однако после сделки владелица квартиры так и не увидела своих денег, ее знакомый решил присвоить их себе.