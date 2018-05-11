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05:45 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярец обманул свою знакомую и присвоил себе 700 тысяч рублей

31-летний житель Красноярска обманул свою знакомую, заработав на продаже ее квартиры 700 тысяч рублей.

Источник: НИА Красноярск

В августе 2016 года мужчина предложил своей знакомой помочь продать ее квартиру в поселке Большая Мурта Красноярского края, оформив на него доверенность о продаже имущества. После получения согласия, красноярец несколько раз заключал договоры купли-продажи со своими знакомыми, а после продал квартиру жителю п. Большая Мурта за 700 тысяч рублей. Однако после сделки владелица квартиры так и не увидела своих денег, ее знакомый решил присвоить их себе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю, мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. Максимальное наказание за данный вид преступления — 10 лет лишения свободы. На настоящий момент обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

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