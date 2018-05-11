Красноярец обманул свою знакомую и присвоил себе 700 тысяч рублей
31-летний житель Красноярска обманул свою знакомую, заработав на продаже ее квартиры 700 тысяч рублей.
31-летний житель Красноярска обманул свою знакомую, заработав на продаже ее квартиры 700 тысяч рублей.
В августе 2016 года мужчина предложил своей знакомой помочь продать ее квартиру в поселке Большая Мурта Красноярского края, оформив на него доверенность о продаже имущества. После получения согласия, красноярец несколько раз заключал договоры
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