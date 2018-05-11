Силачку из Иркутска Оксану Кошелеву преобразили в «Модном приговоре»

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9s1lpBgvweM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мастер спорта по пауэрлифтингу 35-летняя Оксана Кошелева, известная в Иркутска как Скала, стала участницей программы «Модный приговор», выпуск вышел в эфир 10 мая. В модный суд женщину привела подруга, которая заявила, что Оксане следует стать более женственной, чтобы обзавестись семьёй. Спортсменка рассказала ведущим, что ей нравятся женственные вещи, однако на ней, по её мнению, они смотрятся не гармонично, поэтому она предпочитает спортивный стиль одежды. Оксана поделилась, что из-за этого её часто путают с мужчиной, и даже в магазинах продавцы норовят отвести её в мужской отдел. Это девушку задевает, потому что по натуре она романтик.

Стилисты программы преобразили спортсменку: сделали красивый макияж, женственные локоны, одели её в романтичное розовое платье с воланами. Увидев себя в зеркале, Оксана потеряла дар речи. Она назвала перемены в своей внешности невероятными.