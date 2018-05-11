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05:54 (мск), источник: АиФ Иркутск

Силачку из Иркутска Оксану Кошелеву преобразили в «Модном приговоре»

В программе сибирячку назвали женщиной-скалой, которая «не коней, а трамвай на ходу останавливает».

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Мастер спорта по пауэрлифтингу 35-летняя Оксана Кошелева, известная в Иркутска как Скала, стала участницей программы «Модный приговор», выпуск вышел в эфир 10 мая. В модный суд женщину привела подруга, которая заявила, что Оксане следует стать более женственной, чтобы обзавестись семьёй. Спортсменка рассказала ведущим, что ей нравятся женственные вещи, однако на ней, по её мнению, они смотрятся не гармонично, поэтому она предпочитает спортивный стиль одежды. Оксана поделилась, что из-за этого её часто путают с мужчиной, и даже в магазинах продавцы норовят отвести её в мужской отдел. Это девушку задевает, потому что по натуре она романтик.

Стилисты программы преобразили спортсменку: сделали красивый макияж, женственные локоны, одели её в романтичное розовое платье с воланами. Увидев себя в зеркале, Оксана потеряла дар речи. Она назвала перемены в своей внешности невероятными.

Во время программы стало известно, что иркутянка переехала в Петербург, где тренирует спортсменов-пауэрлифтеров. В Сибири силачка поставила десять рекордов: она сдвигала с места трамвайный ретро-вагон в Иркутске, несколько грузовиков в разных городах, и даже вертолёт МИ-8 — это произошло летом 2016 года в Тюмени. Один из последних рекордов спортсменка установила в Иркутске — в январе 2017 года она сдвинула с места трамвайный вагон с людьми общим весом более 40 тонн. «АиФ-Иркутск» делал об этом репортаж. Во время программы Оксана заявила, что в её планах — сдвинуть с места корабль под Санкт-Петербургом и этим завершить карьеру.

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