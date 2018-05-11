Памелу Андерсон порадовала новость из Приморья
Актриса была во Владивостоке в 2015 году.
Актриса была во Владивостоке в 2015 году.
Памела Андерсон порадовалась новости, что в семье ее «крестницы» пополнение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда». Специалистам впервые удалось зафиксировать внука самки дальневосточного леопарда Leo
Напомним, актриса дала свое имя хищнице в 2015 году, проникнувшись симпатией в дикой кошке.
Спустя год хищница появилась перед фотоловушками в сопровождении котенка. В конце 2017 года этот детеныш достиг кошачьего «совершеннолетия», попав в научную базу как молодая самка Leo
Как призналась сама Памела Андресон, она рада, что ее подопечная уже стала бабушкой.
Напомним, известная актриса Памела Андерсон посетила Владивосток в 2015 году во время проведения первого Восточного экономического форума.