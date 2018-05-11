Памелу Андерсон порадовала новость из Приморья

Памела Андерсон порадовалась новости, что в семье ее «крестницы» пополнение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда». Специалистам впервые удалось зафиксировать внука самки дальневосточного леопарда Leo 38 °F Памелы.

Напомним, актриса дала свое имя хищнице в 2015 году, проникнувшись симпатией в дикой кошке.

Спустя год хищница появилась перед фотоловушками в сопровождении котенка. В конце 2017 года этот детеныш достиг кошачьего «совершеннолетия», попав в научную базу как молодая самка Leo 120 °F . Прошло несколько месяцев, и юная Leo 120 °F также была зафиксирована с котенком, которому в настоящее время около 3−4 месяцев. Известие о пополнении в семействе было передано известной актрисе.

Как призналась сама Памела Андресон, она рада, что ее подопечная уже стала бабушкой.