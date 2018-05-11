Бывшие игроки «Адмирала» усиливают соперников

По данным электронной базы Центрального информационного бюро Континентальной хоккейной лиги, действующие контракты с владивостокским клубом «Адмирал» имеют всего 5 игроков: защитник Григорий Ващенко и нападающие Владимир Бутузов, Тигран Манукян, Павел Махановский и Иван Фищенко. Ни одного вратаря к этой «великолепной пятерке» нет.

11 игроков находятся в статусе ограниченно свободных агентов до 1 июня 2018 года. Это означает, что они в течение мая должны принять решение: подписать контракт и остаться в клубе, или уйти искать лучшей доли в других местах. В числе ограниченно свободных агентов значатся Игорь Бобков, Никита Серебряков, Иван Глазков, Артем Земчёнок, Иван Мищенко, Денис Вихарев, Кирилл Воронин, Максим Казаков, Вадим Перескоков, Никита Феоктистов и Егор Яковлев.

Между тем, «Адмирал» покинули Николай Глухов, Сергей Ильин, Самвел Мнацян, Андрей Алексеев, Назир Гичибеков, Константин Глазачев, Виктор Другов, Илья Иванов, Максим Кицын, Денис Ковалев.

Как сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Сибирь», двухлетний контракт с новосибирской командой уже подписал Самвел Мнацян. За «Адмирал» жесткий цепкий защитник провел 141 встречу, забросил 3 шайбы, сделал 8 голевых передач, заработал 224 минуты штрафа, совершил 336 силовых приемов, 176 раз блокировал броски соперника.