Приставы временно закрыли стадион «Химик» в Кемерове

Как сообщает пресс-служба УФССП РФ по Кемеровской области, причиной закрытия стадиона стало повышенной содержание оксида углерода в воздухе. Постановление выдал Центральный районный суд города Кемерово. Деятельность спортивного объекта приостановлена на 90 суток.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, содержание углекислого газа превысило допустимую концентрацию. Суд постановил, что такие нарушения представляют угрозу жизни и здоровью людей. Судебные приставы опечатали помещение в день поступления исполнительного листа. Сейчас администрация стадиона принимает меры для устранения нарушений.