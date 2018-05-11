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05:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Приставы временно закрыли стадион «Химик» в Кемерове

Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Судебные приставы приостановили деятельность стадиона «Химик» в Кемерове из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщает пресс-служба УФССП РФ по Кемеровской области, причиной закрытия стадиона стало повышенной содержание оксида углерода в воздухе. Постановление выдал Центральный районный суд города Кемерово. Деятельность спортивного объекта приостановлена на 90 суток.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, содержание углекислого газа превысило допустимую концентрацию. Суд постановил, что такие нарушения представляют угрозу жизни и здоровью людей. Судебные приставы опечатали помещение в день поступления исполнительного листа. Сейчас администрация стадиона принимает меры для устранения нарушений.

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