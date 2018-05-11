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07:33 (мск), источник: ЕАН

В центре Екатеринбурга закрыто движение транспорта: изменения в маршрутах

В центре Екатеринбурга закрыто движение общественного транспорта. Причина — ремонт трамвайных путей на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщают очевидцы, сегодня ночью рабочие уже выкопали рельсы. Ожидается, что движение будет возобновлено только в понедельник, 14 мая, в 6:00.

В связи с перекрытием МОАП и ТТУ сообщили о следующих изменениях маршрутов общественного транспорта.

Автобусы:

№ 1 «Ж/д вокзал — ст. Кольцово» движение к остановке «Ж/д вокзал» по улицам: Белинского, пр. Ленина, Тургенева, пр. Ленина, Карла Либкнехта. К остановке «Ст. Кольцово» по улицам: Карла Либкнехта, Первомайской, Мамина-Сибиряка, Малышева; № 13 «Пл. 1905 г. — ДМБ № 9», № 13а «Пл. 1905 г. — Уралтехгаз» маршруты укорочены до остановки «Вокзальная»; № 21 «Краснолесья — Ж/д вокзал» движение к остановке «Ж/д вокзал» по улицам: пр. Ленина, Тургенева, пр. Ленина. К остановке «Краснолесье» — по существующей схеме движения; № 31 «Ж/д вокзал — Трактовая» движение к остановке «Трактовая» по улицам: Карла Либкнехта, Первомайская, Мамина-Сибиряка, пр. Ленина. К остановке «Ж/д вокзал» — по существующей схеме движения; № 57, 57а «Пехотинцев — Елизавет» движение к остановке «Пехотинцев» по улицам: пр. Ленина, Тургенева, пр. Ленина. К остановке «Елизавет» — по существующей схеме движения.

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Трамваи:

Движение трамваев по проспекту Ленина от Луначарского до Московской закрывается в обоих направлениях.

№ 2 закрыт. № 6 «Ст. ЦПКиО» — «Ст. Машиностроителей» будет ходить по ул. Куйбышева, Радищева, Московской; № 13 «Ст. 40 лет ВЛКСМ» — Гагарина — Ленина — гост. «Исеть». Ст. ВИЗ — Халтурина — Техническая — «Ст.7 Ключей»; № 15 «Ст. 40 лет ВЛКСМ» — «Ст. Вторчермет» по ул. Куйбышева; № 18 «Ст. Волгоградская» — Викулова — Верх-Исетский бульвар — Московская — Радищева — Белореченская; № 23 «Ст. 40 лет ВЛКСМ» — Гагарина — Уральская — Луначарского — гост. «Исеть». Ст. ВИЗ — Халтурина — «Ст. Машиностроителей»; № 26 «Ст. Волгоградская» — Белореченская — Радищева — Московская — Верх-Исетский бульвар — «Ст. ВИЗ» — Викулова; № 32 «Ст. Дворец спорта» — Радищева — Куйбышева — Луначарского — «Ст. ЦПКиО».

Троллейбусы:

Движение закрывается по Карла Либкнехта на участке от пр. Ленина до ул. Малышева в обоих направлениях.

№ 1 «Ст. Химмаш» — «Центральная гостиница»; № 3 «Ст. Крауля» — «Центральная гостиница»; № 5 «Ст. Коммунистическая» — «Метро Уралмаш»; № 9 «Ст. табачная фабрика «Альвис» — «Центральная гостиница»; № 11 «Ст. Начдива Онуфриева» — «Центральная гостиница»; № 15 «Ст. Ботаническая» — «Центральная гостиница»; № 17 закрыт; №№ 18, 19 «Ст. Академическая» — Мира — Малышева — Энгельса — Малышева — Мира — «Ст. Академическая» (выходной день — закрыт).

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