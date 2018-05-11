В центре Екатеринбурга закрыто движение транспорта: изменения в маршрутах
В центре Екатеринбурга закрыто движение общественного транспорта. Причина — ремонт трамвайных путей на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта.
В центре Екатеринбурга закрыто движение общественного транспорта. Причина — ремонт трамвайных путей на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта.
Как сообщают очевидцы, сегодня ночью рабочие уже выкопали рельсы. Ожидается, что движение будет возобновлено только в понедельник, 14 мая, в 6:00.
В связи с перекрытием МОАП и ТТУ сообщили о следующих изменениях маршрутов общественного транспорта.
Автобусы:
№ 1 «Ж/д вокзал — ст. Кольцово» движение к остановке «Ж/д вокзал» по улицам: Белинского, пр. Ленина, Тургенева, пр. Ленина, Карла Либкнехта. К остановке «Ст. Кольцово» по улицам: Карла Либкнехта, Первомайской,
Трамваи:
Движение трамваев по проспекту Ленина от Луначарского до Московской закрывается в обоих направлениях.
№ 2 закрыт. № 6 «Ст. ЦПКиО» — «Ст. Машиностроителей» будет ходить по ул. Куйбышева, Радищева, Московской; № 13 «Ст. 40 лет ВЛКСМ» — Гагарина — Ленина — гост. «Исеть». Ст. ВИЗ — Халтурина — Техническая — «Ст.7 Ключей»; № 15 «Ст. 40 лет ВЛКСМ» — «Ст. Вторчермет» по ул. Куйбышева; № 18 «Ст. Волгоградская» — Викулова —
Троллейбусы:
Движение закрывается по Карла Либкнехта на участке от пр. Ленина до ул. Малышева в обоих направлениях.
№ 1 «Ст. Химмаш» — «Центральная гостиница»; № 3 «Ст. Крауля» — «Центральная гостиница»; № 5 «Ст. Коммунистическая» — «Метро Уралмаш»; № 9 «Ст. табачная фабрика «Альвис» — «Центральная гостиница»; № 11 «Ст. Начдива Онуфриева» — «Центральная гостиница»; № 15 «Ст. Ботаническая» — «Центральная гостиница»; № 17 закрыт; №№ 18, 19 «Ст. Академическая» — Мира — Малышева — Энгельса — Малышева — Мира — «Ст. Академическая» (выходной день — закрыт).