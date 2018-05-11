Доля продажи электронных билетов на ВСЖД выросла на 37,1%

Об этом 11 мая сообщает пресс-служба компании. Доля электронных продаж от общего количества оформленных проездных документов составляет более 39%. Всего через Интернет куплено около 285,6 тыс. билетов на поезда дальнего следования.

Более 59% проездных документов оформлено с использованием услуги электронной регистрации. За четыре месяца 2018 года онлайн на посадку зарегистрировалось около 169 тыс. пассажиров (+ 39,9% к аналогичному периоду прошлого года). Наибольшее предпочтение при приобретении проездных документов пассажирами отдается официальному сайту ОАО «РЖД»: 71,5% всех электронных билетов с начала года оформлено здесь. Активно растут продажи электронных льготных проездных документов для школьников. С начала года приобретено более 8,6 тыс. таких билетов, что на 67,1% больше.

Рост популярности электронных сервисов связан с постоянным расширением спектра услуг для пассажиров. В 2017 году пассажиры получили возможность оформлять на сайте ОАО «РЖД» билеты в Калининградскую область, проездные документы для маломобильных пассажиров-колясочников, услуги предварительного заказа питания в дорогу. В текущем году появилась услуга оформления электронных квитанций на перевозку багажа, дополнительную ручную кладь и перевозку домашних питомцев.