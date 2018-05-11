Доля продажи электронных билетов на ВСЖД выросла на 37,1%
В январе — апреле 2018 года количество проданных через Интернет билетов на ВСЖД по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 37,1%.
В январе — апреле 2018 года количество проданных через Интернет билетов на ВСЖД по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 37,1%.
Об этом 11 мая сообщает
Более 59% проездных документов оформлено с использованием услуги электронной регистрации. За четыре месяца 2018 года онлайн на посадку зарегистрировалось около 169 тыс. пассажиров (+ 39,9% к аналогичному периоду прошлого года). Наибольшее предпочтение при приобретении проездных документов пассажирами отдается официальному сайту ОАО «РЖД»: 71,5% всех электронных билетов с начала года оформлено здесь. Активно растут продажи электронных льготных проездных документов для школьников. С начала года приобретено более 8,6 тыс. таких билетов, что на 67,1% больше.
Рост популярности электронных сервисов связан с постоянным расширением спектра услуг для пассажиров. В 2017 году пассажиры получили возможность оформлять на сайте ОАО «РЖД» билеты в Калининградскую область, проездные документы для маломобильных
Подробную информацию о правилах оформления электронных билетов и электронной регистрации можно узнать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».