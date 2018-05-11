Вечный огонь в Хабаровске стал памятником
Мемориал внесли в реестр памятников истории и культуры России.
Мемориал внесли в реестр памятников истории и культуры России.
Мемориальный комплекс «Вечный огонь» в Хабаровске приобрел статус памятника истории и культуры регионального значения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Вообще комплекс находился в списке так называемых «выявленных», то есть претендующих на статус памятника, объектов еще с 2002 года, но определенного статуса не имел — было не ясно, что делать — исключить его из этого списка или включить в реестр, а если включить, то какую категорию присвоить, ведь их несколько — от муниципальной до ЮНЕСКО. В этом году в порядке очереди была проведена
Кстати, «Вечный огонь» был отстроен в 1985 году, а его торжественное открытие произошло 9 мая этого же года, в день празднования 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сам огонь был зажжен от факела, который доставили из