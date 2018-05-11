Вечный огонь в Хабаровске стал памятником

— Вообще комплекс находился в списке так называемых «выявленных», то есть претендующих на статус памятника, объектов еще с 2002 года, но определенного статуса не имел — было не ясно, что делать — исключить его из этого списка или включить в реестр, а если включить, то какую категорию присвоить, ведь их несколько — от муниципальной до ЮНЕСКО. В этом году в порядке очереди была проведена историко-культурная экспертиза, которая показала целесообразность включения «Вечного огня» в реестр. Таким образом мемориальный комплекс получил статус памятник истории регионального значения и теперь он состоит на государственной охране на полных основаниях, — рассказал корреспонденту агентства заместитель начальника отдела по изучению памятников, подготовке документов и реставрации КГБУК «НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края» Андрей Одержаховский.