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06:47 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Вечный огонь в Хабаровске стал памятником

Мемориал внесли в реестр памятников истории и культуры России.

Мемориальный комплекс «Вечный огонь» в Хабаровске приобрел статус памятника истории и культуры регионального значения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Вообще комплекс находился в списке так называемых «выявленных», то есть претендующих на статус памятника, объектов еще с 2002 года, но определенного статуса не имел — было не ясно, что делать — исключить его из этого списка или включить в реестр, а если включить, то какую категорию присвоить, ведь их несколько — от муниципальной до ЮНЕСКО. В этом году в порядке очереди была проведена историко-культурная экспертиза, которая показала целесообразность включения «Вечного огня» в реестр. Таким образом мемориальный комплекс получил статус памятник истории регионального значения и теперь он состоит на государственной охране на полных основаниях, — рассказал корреспонденту агентства заместитель начальника отдела по изучению памятников, подготовке документов и реставрации КГБУК «НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края» Андрей Одержаховский.

Кстати, «Вечный огонь» был отстроен в 1985 году, а его торжественное открытие произошло 9 мая этого же года, в день празднования 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сам огонь был зажжен от факела, который доставили из Комсомольска-на-Амуре — здесь он был зажжен от мартеновской печи на заводе «Амурсталь».

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