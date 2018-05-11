Памелу Андерсон обрадовала новость о появлении внука у «крестницы"-леопарда

Источник: РИА Новости

Андерсон стала хранителем леопарда в 2015 году, сертификат ей вручили в Кремле. Хищницу она назвала своим именем — Памела. Первого котенка Памелы подростком камера запечатлела в октябре 2017 года, до этого самке около года удавалось скрывать своего малыша. О первенце хищницы Памела Андерсон написала на своем сайте. В начале мая сообщалось, что фотоловушки «Земли леопарда» впервые зафиксировали внука леопарда Памелы с его мамой и предполагаемым отцом.

«Спасибо за добрые вести из России! Я очень рада, что моя подопечная Памела уже стала бабушкой. Усилия, прилагаемые для сохранения природы, очень важны. Искренне желаю всего хорошего людям, что трудятся на благо дальневосточных леопардов и, в частности, выражаю благодарность Сергею Иванову за вклад в это дело», — написала Андерсон в письме коллегам из фонда IFAW.

Cпецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов также отметил пополнение в популяции леопардов.