Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ быстро отреагировала на конфуз Самойловой на «Евровидении»
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Григорий Лепс сходил на рыбалку с младшим сыном
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
Наталья Сенчукова надела на выступление юбку-пачку
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Посольство ответило на новость о смерти 18-летней россиянки в США
В РФ бывший ученик напал на директора школы
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
11:04 (мск), источник: РИА Новости

Памелу Андерсон обрадовала новость о появлении внука у «крестницы"-леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Известная актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон обрадовалась, узнав, что ее подопечная — самка леопарда Памела — стала бабушкой, сообщает национальный парк «Земля леопарда» в Приморье, где живут редкие кошки.

Источник: РИА Новости

Андерсон стала хранителем леопарда в 2015 году, сертификат ей вручили в Кремле. Хищницу она назвала своим именем — Памела. Первого котенка Памелы подростком камера запечатлела в октябре 2017 года, до этого самке около года удавалось скрывать своего малыша. О первенце хищницы Памела Андерсон написала на своем сайте. В начале мая сообщалось, что фотоловушки «Земли леопарда» впервые зафиксировали внука леопарда Памелы с его мамой и предполагаемым отцом.

«Спасибо за добрые вести из России! Я очень рада, что моя подопечная Памела уже стала бабушкой. Усилия, прилагаемые для сохранения природы, очень важны. Искренне желаю всего хорошего людям, что трудятся на благо дальневосточных леопардов и, в частности, выражаю благодарность Сергею Иванову за вклад в это дело», — написала Андерсон в письме коллегам из фонда IFAW.

Cпецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов также отметил пополнение в популяции леопардов.

«Число дальневосточных леопардов в дикой природе постоянно растет — и это наглядное подтверждение эффективности усилий по восстановлению популяции редчайшего подвида семейства кошачьих. Прекрасно, что благодаря фото- и видеомониторингу мы можем отслеживать каждого из наших питомцев, наблюдать за их жизнью, изучать родословную. Рад за леопардессу Памелу! Надеюсь — это ее непоследний внук» — отметил Сергей Иванов, чьи слова приводит национальный парк.

 Оттесненный охраной Путина ветеран рассказал о случившемся
Асад ответил Трампу, назвавшему его 'животным'
России предрекли сверхдоходы от нефти и газа
В Мурманске побит температурный рекорд 1948 года
Россия не прошла в финал «Евровидения»
Израиль показал видео удара по комплексу «Панцирь-С1» в Сирии
Всего 6% россиян поддерживают повышение пенсионного возраста
Что даст России выход США из сделки с Ираном
Украина, Германия и Франция обсудили Донбасс без участия РФ
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Воробьеву звезды не светят. Россия проиграла Чехии Все четыре шайбы нашего соперника были заброшены при участии звезд «Бостона», которые прибыли в расположение команды вчера ранним утром
Авто
Первый «джип» Rolls-Royce — все подробности Компания Rolls-Royce представила один из самых роскошных кроссоверов в мире
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь