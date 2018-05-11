Театральную площадь Красноярска отремонтируют этим летом
В частности, изменят подсветку фонтанов на ней.
В частности, изменят подсветку фонтанов на ней.
Летом 2018 года в Красноярске отремонтируют Театральную площадь и территорию у часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе. Об этом рассказал
На площади заменят бордюры и уличную мебель на более легкую и современную. Также здесь планируют модернизировать системы освещения — в основном это касается подсветки фонтанов, которая, по словам Логинова, морально устарела. Основное внимание на Караульной горе уделят тропинкам, которые уже местами разрушены. Также там планируют поменять освещение.
О том, во сколько бюджету Красноярска обойдутся эти ремонты, Логинов не сказал — эта сумма станет ясна после того, как архитекторы закончат проект.