Театральную площадь Красноярска отремонтируют этим летом

Источник: РИА "Новости"

Летом 2018 года в Красноярске отремонтируют Театральную площадь и территорию у часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе. Об этом рассказал вице-мэр города Владислав Логинов.

На площади заменят бордюры и уличную мебель на более легкую и современную. Также здесь планируют модернизировать системы освещения — в основном это касается подсветки фонтанов, которая, по словам Логинова, морально устарела. Основное внимание на Караульной горе уделят тропинкам, которые уже местами разрушены. Также там планируют поменять освещение.