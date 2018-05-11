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06:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

ГУФСИН устраивает для красноярцев продовольственную ярмарку

Покупателям предложат товары произведенные заключенными.

ГУФСИН России по Красноярскому краю устраивает для красноярцев ярмарку. Торговые палатки развернут 12 мая с 11:00 до 14:00 на базе управления по ул. Парашютная, 9 Б.

Покупателям предложат мясную и молочную продукцию, овощи, полуфабрикаты, хлебобулочные изделия, произведенные учреждениями ГУФСИН. Также можно будет купить блины, шашлыки и безалкогольные напитки. Всех желающих угостят кашей и чаем из полевой кухни.

Там же для горожан пройдут показательные выступления сотрудников отдела специального назначения и кинологической службы, выступят творческие коллективы, пройдет выставка автобронетехники, оружия и технических средств, используемых сотрудниками ведомства.

Кроме того, все желающие смогут проверить свою меткость в тире, постреляв из пневматической винтовки, ам также поучаствовать в различных конкурсах.

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