ГУФСИН устраивает для красноярцев продовольственную ярмарку

ГУФСИН России по Красноярскому краю устраивает для красноярцев ярмарку. Торговые палатки развернут 12 мая с 11:00 до 14:00 на базе управления по ул. Парашютная, 9 Б.

Покупателям предложат мясную и молочную продукцию, овощи, полуфабрикаты, хлебобулочные изделия, произведенные учреждениями ГУФСИН. Также можно будет купить блины, шашлыки и безалкогольные напитки. Всех желающих угостят кашей и чаем из полевой кухни.

Там же для горожан пройдут показательные выступления сотрудников отдела специального назначения и кинологической службы, выступят творческие коллективы, пройдет выставка автобронетехники, оружия и технических средств, используемых сотрудниками ведомства.