Танк из Lada Granta сделали двое новосибирцев

Необычный транспорт был изготовлен за неделю к 73-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне, пишут «Известия». Примечательно, что боевая машина находится на ходу.

Свое творение авторы назвали Lada Granta Great Patriotic War Edition. Они посетовали, что городские власти не позволили танку «прорваться» 9 мая на площадь Ленина. Однако в соцсетях владельцы сообщают точки дислокации Lada-танка, чтобы все желающие смогли посмотреть и сфотографироваться рядом с ним. Также «танкисты» попросили зрителей аккуратно относиться к их поделке, не забывая, что «броня» изготовлена из картона.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-31101527&id=456247791&hash=f2e6afd694355dea&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Патент надо оформлять — гениально, черт возьми, на конвейер!» — отреагировали подписчики паблика «АСТ-54». Проект Lada Granta Great Patriotic War Edition вызвал интерес не только у жителей Новосибирска — сюжет о танке подхватили федеральные СМИ, в частности, телеканал «Звезда».