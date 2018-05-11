Танк из Lada Granta сделали двое новосибирцев
Грозное оружие появилось в Новосибирске — танк, сделанный на базе Lada Granta. Тюнинг осуществили двое горожан с помощью картона, пластиковой трубы и зеленой краски.
Грозное оружие появилось в Новосибирске — танк, сделанный на базе Lada Granta. Тюнинг осуществили двое горожан с помощью картона, пластиковой трубы и зеленой краски.
Необычный транспорт был изготовлен за неделю к 73-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне, пишут «Известия». Примечательно, что боевая машина находится на ходу.
Свое творение авторы назвали Lada Granta Great Patriotic War Edition. Они посетовали, что городские власти не позволили танку «прорваться» 9 мая на площадь Ленина. Однако в соцсетях владельцы сообщают точки дислокации
«Патент надо оформлять — гениально, черт возьми, на конвейер!» — отреагировали подписчики паблика «АСТ-54». Проект Lada Granta Great Patriotic War Edition вызвал интерес не только у жителей Новосибирска — сюжет о танке подхватили федеральные СМИ, в частности, телеканал «Звезда».
Одним из самых популярных автотюнеров в Новосибирске является Владислав Барашенков, автор блога «Гараж 54». Он ни в чем себя не ограничивает, воплощая в жизнь самые буйные фантазии. В течение последнего времени свет увидели такие проекты блогера, как ледяной «Гелендваген», десять тысяч саморезов в колесах, соединенные вместе задние половинки «восьмерок» и многое другое.