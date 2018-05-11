Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Большая скорбь: звезда сериала «Сваты» скончалась - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
6-летняя дочь Кристины Орбакайте учится водить машину
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
Любимые туфли Мадонны из 90-х перевыпустили
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Кем оказался ветеран, за которого заступился Путин
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Чехия обыграла Россию на ЧМ по хоккею
«Манчестер Юнайтед» гарантировал себе второе место в АПЛ
Турчинов отреагировал на трансляцию в ДНР парада Победы
Порошенко: «Нацизм одолел украинский солдат»
Американскому солдату выращивают ухо на предплечье
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
Отвергли РФ: Самойлова потерпела фиаско на «Евровидении»
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение - СМИ
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
07:41 (мск), источник: VN.ru

Танк из Lada Granta сделали двое новосибирцев

Грозное оружие появилось в Новосибирске — танк, сделанный на базе Lada Granta. Тюнинг осуществили двое горожан с помощью картона, пластиковой трубы и зеленой краски.

Необычный транспорт был изготовлен за неделю к 73-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне, пишут «Известия». Примечательно, что боевая машина находится на ходу.

Свое творение авторы назвали Lada Granta Great Patriotic War Edition. Они посетовали, что городские власти не позволили танку «прорваться» 9 мая на площадь Ленина. Однако в соцсетях владельцы сообщают точки дислокации Lada-танка, чтобы все желающие смогли посмотреть и сфотографироваться рядом с ним. Также «танкисты» попросили зрителей аккуратно относиться к их поделке, не забывая, что «броня» изготовлена из картона.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Патент надо оформлять — гениально, черт возьми, на конвейер!» — отреагировали подписчики паблика «АСТ-54». Проект Lada Granta Great Patriotic War Edition вызвал интерес не только у жителей Новосибирска — сюжет о танке подхватили федеральные СМИ, в частности, телеканал «Звезда».

Одним из самых популярных автотюнеров в Новосибирске является Владислав Барашенков, автор блога «Гараж 54». Он ни в чем себя не ограничивает, воплощая в жизнь самые буйные фантазии. В течение последнего времени свет увидели такие проекты блогера, как ледяной «Гелендваген», десять тысяч саморезов в колесах, соединенные вместе задние половинки «восьмерок» и многое другое.

Все новости региона
Многодетный отец поджег свой дом и сбежал
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Россия не прошла в финал «Евровидения»
Опрос показал, какой пенсионный возраст считают оптимальным в РФ
Украина, Германия и Франция обсудили Донбасс без участия РФ
Россиянам оплатят время на прохождение диспансеризации
Ученые рассказали, что произошло с «ядерной горой» в КНДР
Почему Меркель призвала Европу перестать полагаться на США
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Чехия обыграла Россию на ЧМ по хоккею Героями матча стали звезды «Бостона» Давид Пастрняк и Давид Крейчи, которые приняли участие во всех шайбах своей команды
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь