Две станции омского метро законсервируют за 300 млн рублей

Источник: Коммерсантъ

Об этом на заседании правительства области сообщил заместитель министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Игорь Лукьянов, пишет «Омск-информ». По данным замминистра, в 2018 году планируется выполнить проект консервации станций метрополитена стоимостью 80 млн руб. Минпром Омской области оценил консервацию двух станций в 300 млн руб. Первый замгубернатора Омской области Валерий Бойко сообщил, что площадка на ул. Богдана Хмельницкого может быть переоборудована под парковую зону.

Первый пусковой участок омской «подземки» должен был соединить деловой центр Омска со спальными микрорайонами Левобережья, обеспечив беспрепятственный транзит пассажирских потоков к омскому автовокзалу.

В строительство всех объектов, включая метромост через Иртыш, в общей сложности уже вложено 14 млрд. руб. Завершение и ввод всех сооружений требует еще около 22 млрд. руб.

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В декабре 2017 года правительство региона обращалось в заксобрание Омской области с просьбой утвердить выделение из бюджета на 2018 год 800 млн. руб. для всех мероприятий по проведению консервации метрополитена. «По результатам переговоров в Минтрансе РФ мы не видим возможностей для получения финансирования из федерального бюджета. Метро в регионах строят, но за счет собственных средств», — комментировал тогда этот вопрос врио губернатора Омской области Александр Бурков.

Омская область в последний раз получала деньги на строительство метро в 2015 году. Тему возобновления финансирования можно будет снова поднять, но не в перспективе 2018 и 2019 года, а вопросы безопасности мы должны решить в кратчайшие сроки. Александр Бурков Врио губернатора Омской области

По его словам, закрытие двух недостроенных станционных комплексов решит проблему с дорожными развязками, разгрузит магистрали Левобережья.