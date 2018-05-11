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08:02 (мск), источник: Kazinform

Телеведущие, певцы и блогеры снялись в новой казахстанской кинокомедии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Кинокомедия «Самая красивая» режиссера Канагата Мустафина выходит в прокат с 10 мая. Фильм снят по заказу Министерства культуры и спорта РК киностудиями «Казахфильм» имени Ш. Айманова и «Kanaidarproduction», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт АО «Казахфильм».

Источник: Kazinform

«Это не продолжение «16 қыз», а абсолютно новое кино. Если «16 кыз» — это романтическая комедия, история двух главных героев, то здесь основных 9 героев. И это больше криминальная комедия. Это легкий фильм для семейного просмотра, где будут герои фильма «16 қыз», — сказал режиссер картины Канагат Мустафин.

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По сюжету фильма главный герой — Самат — единственный из трех друзей еще не обрел своего семейного счастья. Друг Бауыржан приходит ему на помощь. Вместе парни отправляются за невестой в большой город, где с ними произойдут удивительные приключения. События разворачиваются вокруг криминальной истории с кражей вазы династии Цин XIV века стоимостью 80 миллионов тенге из Национального музея.

Помимо главных героев фильма «16 қыз» — Аши Матай и Берика Айтжанова — есть семь основных героев, которых играют Гани Кулжанов, Асан Мажит, Фархат Абдраимов, Мурат Бисембин и другие. Стоит отметить, в фильме есть новые лица, которые дебютируют как комедийные актеры: Куаныш Долдаев, блогер, телеведущая Асель Аскар, ведущий, шоумен Казыбек Касым, певец Кентал (Талгат Кенжеболатов).

Все съемки картины проходили в Алматы и окрестностях города. Для сцены ограбления художник-постановщик картины Нурболат Кулмухамбетов создал девять копий вазы династии Цин.

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