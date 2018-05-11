В Алматы прощаются с дизайнером тенге Тимуром Сулейменовым
В Алматы прощаются с одним из авторов первого дизайна тенге, архитектором Тимуром Сулейменовым, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Алматы прощаются с одним из авторов первого дизайна тенге, архитектором Тимуром Сулейменовым, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Прощание проходит в Государственном музее искусств имени Кастеева. Выразить соболезнования пришли родственники, друзья и коллеги.
Тимур Сулейменов умер утром 10 мая после болезни. Тимур Бимашевич Сулейменов был руководителем Союза дизайнеров Казахстана. Входил в состав градостроительного совета Алматы.
В 1970 году окончил Казахский политехнический институт имени В. И. Ленина (ныне КазНТУ имени К. Сатпаева), архитектор. Заслуженный деятель искусств Казахстана.
Как архитектор участвовал в разработке проектов реконструкции и благоустройства проспектов Абая и Достык, улицы Толе би в Алматы, генеральных планов застройки городов Шымкент и Жанатас, регенерации и развития исторической зоны Туркестана.
Трудовую деятельность начал в 1959 году разнорабочим; работал архитектором проектного института «Казгорстройпроект», главным архитектором Калининского района
С 1982 по 1987 год — главный художник Художественного фонда Казахстана, руководитель мастерской дизайна городской среды. С ноября 1987 года — президент Союза дизайнеров Казахстана. Был депутатом Верховного Совета РК 12-го созыва.