В Алматы прощаются с дизайнером тенге Тимуром Сулейменовым

Источник: Tengrinews

Прощание проходит в Государственном музее искусств имени Кастеева. Выразить соболезнования пришли родственники, друзья и коллеги.

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Тимур Сулейменов умер утром 10 мая после болезни. Тимур Бимашевич Сулейменов был руководителем Союза дизайнеров Казахстана. Входил в состав градостроительного совета Алматы.

В 1970 году окончил Казахский политехнический институт имени В. И. Ленина (ныне КазНТУ имени К. Сатпаева), архитектор. Заслуженный деятель искусств Казахстана.

Как архитектор участвовал в разработке проектов реконструкции и благоустройства проспектов Абая и Достык, улицы Толе би в Алматы, генеральных планов застройки городов Шымкент и Жанатас, регенерации и развития исторической зоны Туркестана.

Трудовую деятельность начал в 1959 году разнорабочим; работал архитектором проектного института «Казгорстройпроект», главным архитектором Калининского района Алма-Аты (1965−1968 годы). С 1968 по 1982 год — руководитель группы архитекторов института «Алмаатагипрогор», главный архитектор проектов института «Казгорстройпроект».