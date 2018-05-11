В школах Новосибирской области усилили меры безопасности, об этом сообщает пресс-служба Правительства НСО.

«Будет принят ряд мер по усилению безопасности в образовательных учреждениях. Соответствующие поручения главой области даны органам исполнительной власти региона», — сообщили в правительстве НСО.

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Напомним, в 2018 году в регионах России произошло четыре нападения на школы в разных регионах. Первое произошло 15 января в Перми. Двое 16-летних подростков с ножами напали на учеников 4-го класса в школе номер 127 в Перми. 11 детей и учительница получили ножевые ранения.

Второе нападение произошло в Улан-Удэ 19 января. Девятиклассник с топором напал на учеников седьмого класса в школе поселка Сосновый Бор в столице Бурятии Улан-Удэ. Затем при помощи бутылки с зажигательной смесью он поджег кабинет, пострадали семь человек.

Еще одна нападение произошло 21 марта в городе Шадринске в Курганской области. Ученица 7-го класса начала стрельбу по одноклассникам из пневматического пистолета, пострадали семь человек.