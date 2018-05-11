В школах Новосибирской области усилили меры безопасности
Поручения дал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, сообщили в
Поручения дал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, сообщили в
В школах Новосибирской области усилили меры безопасности, об этом сообщает
«Будет принят ряд мер по усилению безопасности в образовательных учреждениях. Соответствующие поручения главой области даны органам исполнительной власти региона», — сообщили в правительстве НСО.
Напомним, в 2018 году в регионах России произошло четыре нападения на школы в разных регионах. Первое произошло 15 января в Перми. Двое 16-летних подростков с ножами напали на учеников 4-го класса в школе номер 127 в Перми. 11 детей и учительница получили ножевые ранения.
Второе нападение произошло в
Еще одна нападение произошло 21 марта в городе Шадринске в Курганской области. Ученица 7-го класса начала стрельбу по одноклассникам из пневматического пистолета, пострадали семь человек.
Наконец, 18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса одной из школ Стерлитамака в Башкирии напал с ножом на одноклассницу и учительницу. В итоге пострадала преподавательница, двое учеников и сам нападавший.