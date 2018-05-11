В выходные уральцы согреются лучами яркого солнца

На Средний Урал, хоть и с большим опозданием, но, кажется, все же пришла весна. Капризы природы начнут сходить на нет уже сегодня. Дожди прекратятся, а плюсовая температура будет даже по ночам.

В пятницу, 11 мая, в регионе ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха днем составит +14 градусов. Ветер восточный 2 метра в секунду.

В субботу, 12 мая, днем синоптики обещают +12 градусов, ночью — +5. О зонтах можно будет забыть, весь уик-энд свердловчан будет радовать яркое солнце. Ветер южный 3−4 метра в секунду.