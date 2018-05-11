Бабушка из России выиграла конкурс красоты в Турции

Источник: Нина Сусленкова

«Я только что вернулась с конкурса, у меня первое место, — сообщила VN.ru 62-летняя Нина Сусленкова. — Конкурс и подготовка к нему проходили на английском языке, а я, к сожалению, еще плохо им владею, и многое мне было непонятно. У меня первое место в номинации «Lady».

Как рассказала национальный директор конкурса Елена Степура, участницы Miss/Mrs/Lady Universal-2018 жили в отеле Avantgarde, где проходили все тренировки и мероприятия. Подъем у участниц был в 5.45 на зарядку, в 7 утра уже фото- и видеосессии, после завтрака — репетиции, и каждый вечер — различные мероприятия.

В финал прошли 14 участниц со всего мира в возрасте от 20 до 62 лет. Участницы угощали жюри своими национальными блюдами в национальных костюмах. «Еще был Ball Masquerade под открытым небом, — добавила Нина Сусленкова. — Все надели красные или черные костюмы с масками. Пришлось прогуляться по красной дорожке, затем была оценка нарядов и основное мероприятие — это галашоу, в котором участницы выходили под флагом своей страны, в национальной одежде, показывали творческий номер. В завершении — выход в вечерних платьях. В итоге я получила первое место в номинации Lady Universal-2018 и титул “Лицо года”. В родной Новосибирск привезла две ленты, два диплома, статуэтку и, конечно, корону».

По словам Нины, ей очень понравился этап, в котором участницы под своим флагом выходили в национальных костюмах своей страны и с гордостью рассказывали о Родине. «Время визитки было ограничено — всего 30 секунд, но мне удалось доказать, что Россия — великая держава, и я горжусь что, представляла на конкурсе свою страну», — добавила сибирячка.