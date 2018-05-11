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07:54 (мск), источник: VN.ru

Погода 12 и 13 мая в Новосибирске: холодные и дождливые выходные

Неуютная погода установится на территории Новосибирской области. Небольшие дожди и прохладный воздух снова не дадут новосибирцам отдохнуть на природе.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 73% 758 мм рт. ст. 3 м/с

Едва пришедшее в Новосибирск тепло сменится новым холодным фронтом циклона с запада. Осадки начнутся уже в пятницу вечером и будут продолжаться все выходные, сообщает новосибирский Гидрометцентр.

В субботу, 12 мая, температура ночью опустится до +2, +7 градусов, днем поднимется до +12 градусов. В течение всего дня ожидаются осадки от небольших до умеренных, местами с грозами.

В воскресенье, 13 мая, ночью возможны заморозки до -1 градуса, днем воздух прогреется до +10, +12 градусов. Местами прольют дожди, ветер западный.

Примечательно, что дождливая погода сохранится и после выходных — по предварительным данным, на следующей неделе будет пасмурно и сыро. Росгидрометцентр оценивает вероятность осадков в 55−75%.

«Яндекс. Погода» также прогнозирует ежедневные небольшие дожди вплоть до 20 мая. При этом сервис предсказывает более холодные условия: +8, +9 в субботу и +7, +10 в воскресенье. В последующие дни подобная температура сохранится.

Зарубежный Weather.com, напротив, проявляет оптимизм: западные синоптики рассчитывают, что в субботу в Новосибирске обойдется без осадков, а вот в воскресенье вероятность выпадения дождей вырастает до 50%.

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