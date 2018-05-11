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07:53 (мск), источник: Вести - Пермь

Синоптики вновь пугают заморозками

Потепление 11 мая будет кратковременным. В выходные в Прикамье ожидается очередное арктическое вторжение.

Источник: Вести - Пермь

На 11 мая синоптики пообещали небольшое, но кратковременное потепление, до плюс 14−15 градусов. А вот в выходные в Прикамье произойдет очередное арктическое вторжение, в восточных районах Пермского края не исключены ночные заморозки.

При этом в ближайшую неделю должно быть без осадков и даже солнечно.

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