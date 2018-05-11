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08:23 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На Южном Урале — почти 800 пострадавших от клещей

Число южноуральцев, укушенных клещами, приближается к отметке 800 человек. В их числе — 259 детей, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Источник: РИА "Новости"

Акарицидная обработка парков, пляжей, жилых микрорайонов, находящихся в лесных зонах, продолжается. Специальные препараты уже распылили на территории в 346 гектаров. Всего предстоит обработать более трех тысяч.

Чтобы обезопасить себя, еще не поздно сделать прививку. Ее уже поставили 88 тысяч жителей региона, в большинстве это дети. Малыши 3−4 лет получают вакцину бесплатно, также как и дошкольники, привитые в прошлом году, и все второклассники.

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