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08:24 (мск), источник: Om1.ru

В Омске откроют новый роллердром

Площадка станет единственной на Левом берегу.

13 мая крытый роллердром начнет работать на третьем этаже торгово-развлекательного комплекса «Маяк Молл».

Как сообщает «Новый Омск», у основателя первой в Омске роллер-школы Анатолия Степанова ушло на строительство два месяца. На проект потратили 4,6 миллионов рублей. Старую площадку в ТК «Континент» закрыли.

Новый роллердром будет уникальным, так как омичи будут кататься на наливном полимерном полу. По словам Степанова, такой пол это ювелирная работа. Уже летом на площадке пройдут первые соревнования.

Цвет катка выбирали все участники группы во «ВКонтакте». Большинство проголосовало за голубой. Людям захотелось кататься по полу цвета неба.

Стоимость одного часа катания в будний день 120 рублей, в пятницу, субботу и воскресенье — 150 рублей. Есть и безлимитный билет, по которому можно кататься весь день — 190 и 220 рублей. Можно купить абонемент за 890 рублей. Будет работать прокат роликов и защиты.

Предприниматель пообещал, что в день открытия вход будет бесплатным.

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