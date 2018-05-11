Весны не будет: в выходные в Омск придут морозы и снег

Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 11 мая, еще сохранится теплая погода: днем до+13…+18, ночью +4…+9 градусов. По данным омского Гидрометцентра, не исключены порывы ветра до 18 м/с.

В субботу, 12 мая, похолодает. Днем будет +9…+14 градусов, ночью +2…+7 градусов. При этом в ночные часы велика вероятность дождя.

В воскресенье, 13 мая, ночью до −2…+3 градуса, днем +6…+11 градусов. Велика вероятность мокрого снега и дождя.

По данным открытых интернет-источников, летнее тепло до +27 градусов установится в Омской области не раньше 26 мая.