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08:14 (мск), источник: Zakon.kz

В Казахстане пройдет общенациональное родительское собрание

В прошлом году это собрание показало явку родителей в 80%.

Источник: Zakon.kz

На брифинге в СЦК министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев сделал объявление по поводу планируемого проведения 15 мая этого года единого общенационального родительского собрания, передает корреспондент Zakon.kz.

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«В Казахстане 15 мая пройдет общенациональное родительское собрание. В связи с этим просим от лица министерства всех работодателей, включая госорганы, родителей в этот день отпустить пораньше. Чтобы они пошли в школу, посещали родительские собрания и погрузились, так сказать, в жизнь школы, в которую ходят их дети», — сказал глава ведомства.

Как напомнил Е. Сагадиев, это уже второе родительское собрание такого рода. В прошлом году это мероприятие было проведено в первый раз.

«У нас в среднем где-то 10−15% родителей родительские собрания посещают. В прошлом году на общенациональное собрание пришли родители 80%. Мы хотим этот результат как минимум повторить», — отметил он.

Ксения Давыдова, Астана.

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