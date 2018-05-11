В Казахстане пройдет общенациональное родительское собрание
В прошлом году это собрание показало явку родителей в 80%.
В прошлом году это собрание показало явку родителей в 80%.
На брифинге в СЦК министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев сделал объявление по поводу планируемого проведения 15 мая этого года единого общенационального родительского собрания, передает корреспондент Zakon.kz.
«В Казахстане 15 мая пройдет общенациональное родительское собрание. В связи с этим просим от лица министерства всех работодателей, включая госорганы, родителей в этот день отпустить пораньше. Чтобы они пошли в школу, посещали родительские собрания и погрузились, так сказать, в жизнь школы, в которую ходят их дети», — сказал глава ведомства.
Как напомнил Е. Сагадиев, это уже второе родительское собрание такого рода. В прошлом году это мероприятие было проведено в первый раз.
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