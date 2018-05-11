Жомарт Ертаев попросил гражданство России

Источник: Tengrinews

«Суд считает необходимым продлить срок задержания Ертаева до представления дополнительных доказательств, в том числе результатов рассмотрения заявления Ертаева о получении гражданства РФ», — сказала судья, продлив срок его задержания до 20.00 13 мая.

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Прокуратура Москвы просила суд избрать в отношении Ертаева меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня для последующей его экстрадиции на родину в Казахстан, где он был объявлен в международный розыск.

Дело в отношении бизнесмена было возбуждено в марте этого года по части 4 статьи 177 УК Республики Казахстан (мошенничество), через неделю он был объявлен в международный розыск, следует из оглашенных в суде данных. По данной статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Сотрудники российских правоохранительных органов ранее задержали Ертаева в Москве в Красногвардейском переулке.

Защита Ертаева сообщила суду, что Ертаев совершал международные командировки, никуда не скрывался после того, как был объявлен в международный розыск, никем не задерживался, им были поданы документы на получение российского гражданства.

Как прокомментировали задержание Жомарта Ертаева в МВД РК, будучи советником председателя совета директоров АО «Bank RBK», он пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств.