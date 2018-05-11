Всем гулять! Петербуржцев ждут жаркие выходные

Источник: Комсомольская правда

Шутка о лете, которое было в тот день, когда все были на работе, нынче неактуальна. Погода в городе на Неве не по-майски прекрасна. А в выходные в город и вовсе придет жара.

По прогнозам Северо-Западного отделения Росгидромета в субботу днем воздух прогреется до +23 градусов. Чуть прохладнее будет местами на побережье Финского залива — до +18.

Ночь с субботы на воскресенье тоже будет по петербургским меркам теплой: +9…+11. А воскресенье подарит горожанам настоящую летнюю погоду — +23…+25 в городе, до +20 на побережье залива. А по Ленобласти местами так и вовсе до +27. Так что надо ехать на природу.

При этом оба дня будет светить солнце и практически не будет облаков. В субботу может немного подпортить картину слабый северный ветер. Но в воскресенье его направление уже сменится на восточное.