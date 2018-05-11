Всем гулять! Петербуржцев ждут жаркие выходные
В воскресенье воздух прогреется до +25 градусов.
В воскресенье воздух прогреется до +25 градусов.
Шутка о лете, которое было в тот день, когда все были на работе, нынче неактуальна. Погода в городе на Неве не
По прогнозам
Ночь с субботы на воскресенье тоже будет по петербургским меркам теплой: +9…+11. А воскресенье подарит горожанам настоящую летнюю погоду — +23…+25 в городе, до +20 на побережье залива. А по Ленобласти местами так и вовсе до +27. Так что надо ехать на природу.
При этом оба дня будет светить солнце и практически не будет облаков. В субботу может немного подпортить картину слабый северный ветер. Но в воскресенье его направление уже сменится на восточное.
Добавим, что хорошая погода по предварительным прогнозам сохранится и в понедельник. До +23 днем, небольшая облачность, без осадков. А с середины недели в город вернутся дожди и похолодает до +16 градусов.