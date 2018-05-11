Крымский мост: из глубины веков в современность

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на то, что значение восточно-западного направления для Крыма с годами менялось под влиянием геополитических процессов, потребность в мосте между Керченским и Таманским полуостровами сохранялась всегда. Впервые идея его строительства приобрела вполне конкретные очертания более века назад.

Лед и телеграф

Считается, что первым расстояние от Тамани до Керчи измерил князь Глеб Святославич зимой 1068 года. Перейдя по льду с одного берега на другой, он насчитал 14 тыс маховых саженей (около 30 километров). В знак об этом событии князь распорядился установить мраморный камень с надписью: «В лето 6576 индикта 6 Глеб князь мерил море по леду от Тмутороканя до Корчева 14000 сажен». Исторический камень хранится в Государственном Эрмитаже. Устойчивый лед образовывался в проливе не каждую зиму. Течения и шторма Боспора Киммерийского, как называли пролив в те времена, становились непреодолимой преградой.

В 1870 году Керчь и полуостров Тамань связал по дну Керченского пролива телеграфный кабель. Англичане проложили линию Лондон-Калькутта для связи с Индией. В 1901 году английское правительство рассматривало проект строительства железнодорожной магистрали от Лондона до Дели, в рамках которого предусматривалось возвести гигантский мост через Ла-Манш и немногим меньший — через Керченский пролив. Маршрут движения планировался по железной дороге «45-й параллели»: Лондон — Париж — Лион — Турин — Ломбардия — Венецианская область — Триест — Югославия — Румыния — Одесса — Николаев — Перекоп — Джанкой — Владиславовка — Керчь — мост через пролив — Таманский полуостров — Кавказ с выходом через Турцию или Иран на Индию. Однако на реализацию столь масштабного замысла у Британской империи не нашлось средств.

В 1903 году строительством моста через Керченский пролив заинтересовался российский император Николай II. По его приказу был разработан проект строительства, а к 1910 году подготовлена вся сметная документация. Но начавшаяся летом 1914 года Первая мировая война не позволила приступить к строительству. Тем не менее на трассе будущего моста в течение войны велись необходимые изыскания. Окончательно планы по строительству перехода сорвали Октябрьский переворот 1917 года и последовавшая за ним Гражданская война.

Переход на год

К идее строительства моста вернулись в 1930-е годы, когда была спроектирована железная дорога от Херсона до Поти. Однако начавшаяся Великая Отечественная война свела проект на нет.

В июне 1943 года оккупанты соединили берега канатной дорогой. Несколько месяцев она почти бесперебойно каждые сутки перебрасывала по 500−800 тонн грузов. Однако Гитлер приказал построить железнодорожный мост. Уже начатые строительные работы фашистам пришлось спешно прекратить из-за меняющейся обстановки на фронте. Свое сооружение они взорвали перед тем, как советские войска освободили Тамань и Керчь. Интересно, что Сталин планировал, освободив Крым, довести до конца начатое немцами строительство.

В 1944 году советские строители во главе с генералом Павлом Зерновым за 7 месяцев построили железнодорожный мост, соединивший берега Керченского пролива. В составе группы Народного комиссариата путей сообщения в разработке проекта моста участвовал архитектор, мостостроитель Борис Надежин. Он проектировал все части конструкции: от общей композиции до деталей опор, ограждений и въездов, одновременно по поручению командования выполнял натурные рисунки строительства. В ноябре того же года по мосту от станции «Крым» до станции «Кавказ» прошел первый поезд. По нему же с Ялтинской конференции в феврале 1945 года возвращалась в Москву советская делегация. Однако в том же месяце в Керченском проливе начался необычайно сильный ледоход, и под напором льда рухнули 50 из 115 опор. Таким образом, мост продержался около трех месяцев.

В 1949 году была предпринята попытка построить двухъярусный мост через Керченский пролив с авто- и железнодорожными линиями, но сооружение пробной опоры закончилось неудачей. О неудавшемся строительстве до сих пор напоминают деревянные опоры у берегов косы Чушки.

Время планов

В сентябре 1954 года между Крымом и Кубанью запустили паромную переправу. В апреле 1955 года из порта «Кавказ» в порт «Крым» начали курсировать железнодорожные паромы. В 1975 году был построен первый автомобильный паром «Керченский-1». Позже к нему добавились «Керченский-2» и «Ейск». В летнее время между портами курсировали пассажирские катера.

Но этого было явно недостаточно, и тогда решили возвести плотину через Керченский пролив, но в 1986 году от строительства плотины отказались. Затем все чаще возвращались к мысли о сооружении моста.

В 1991 году народный депутат СССР от Керчи Юрий Кольцов внес в Госплан проектирование и строительство моста. После распада Советского Союза было еще несколько проектов, одни — слишком фантастические, другие — слишком дорогие. В 2000-х украинские и российские специалисты начали предпроектные проработки строительства транспортного перехода. В апреле 2008 года Россия и Украина договорились начать совместное строительство моста через Керченский пролив, который планировалось возвести к 2014 году. Однако к реализации достигнутых договоренностей стороны так и не приступили. Воплощение в жизнь долгожданного проекта началось после воссоединения Крыма с Россией.

Готовность № 1

Вопрос строительства моста находится в центре внимания с момента воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года. 19 марта президент РФ Владимир Путин поставил задачу министерству транспорта страны связать Крым с остальной частью России двумя мостами: автомобильным и железнодорожным. Экспертный совет рассмотрел 74 варианта строительства транспортного перехода. В итоге был выбран самый оптимальный: два параллельных моста — автомобильный и железнодорожный, которые проходят по косе и острову Тузла.

В августе 2014 года правительство РФ определило заказчиком возведения объекта Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). В январе 2015 года в результате конкурентных переговоров генеральным подрядчиком строительства было выбрано ООО «Стройгазмонтаж».

Активная фаза возведения моста началась в феврале 2016 года. К концу 2017 года строители завершили сборку пролетных строений автодорожной части моста, полностью сформировав полотно от таманского берега до керченского. В январе 2018 года на базе эксплуатации Крымского моста начались пуско-наладочные работы, а на готовых участках моста строители завершили укладку асфальтобетонного покрытия, установили барьерное ограждение и опоры освещения. Одновременно строители продолжают работу над железнодорожной частью транспортного перехода.

В апреле 2018 года заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин сообщил, что движение транспорта по автодорожной части Крымского моста планируется открыть во второй половине мая этого года. Первыми по мосту смогут проехать легковые автомобили и пассажирские автобусы. Движение для большегрузов будет запущено осенью.