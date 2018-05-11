«Умный фонтан» в Петергофе научится дымить и зажигать огни
На обретение новых навыков у комплекса есть неделя.
На обретение новых навыков у комплекса есть неделя.
С четверга 10 мая и на семь дней светомузыкальный фонтан на Торговой площади в Петергофе отключат. Но не просто так, а для того, чтобы усовершенствовать и без того любимую горожанами и туристами достопримечательность. За эту неделю «умному фонтану» установят новое оборудование, благодаря которому он обретет новые способности — воссоздавать декоративное задымление и зажигать огни, сообщает