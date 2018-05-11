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09:46 (мск), источник: Комсомольская правда

«Умный фонтан» в Петергофе научится дымить и зажигать огни

На обретение новых навыков у комплекса есть неделя.

Источник: Комсомольская правда

С четверга 10 мая и на семь дней светомузыкальный фонтан на Торговой площади в Петергофе отключат. Но не просто так, а для того, чтобы усовершенствовать и без того любимую горожанами и туристами достопримечательность. За эту неделю «умному фонтану» установят новое оборудование, благодаря которому он обретет новые способности — воссоздавать декоративное задымление и зажигать огни, сообщает пресс-служба администрации Петродворцового района. Такого фонтана, к слову больше не в России. Ведь он не только воспроизводит музыку и «танцует» под нее, но и является образовательной площадкой. — Новый водный комплекс умеет читать лекции, проецировать изображение на водный экран. У фонтана есть и детский режим в традициях знаменитых петергофских «шутих» с небольшим напором воды, — рассказали в администрации.

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