На стадионе «Металлург» постелят синтетический газон

На самарском стадионе «Металлург» проведут масштабную реконструкцию, сообщает sgpress.ru со ссылкой на врио министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина.

На первом этапе реконструкции будет проведена замена натурального газона на синтетический. «В случае форс-мажоров с погодой “Крылья Советов” будут играть там», — рассказал Дмитрий Шляхтин. Напомним, домашним стадионом «КС» стала «Самара Арена», где постелен натуральный газон.