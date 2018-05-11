На стадионе «Металлург» постелят синтетический газон
На втором этапе реконструкции планируется возвести новые трибуны и сделать беговые дорожки.
На втором этапе реконструкции планируется возвести новые трибуны и сделать беговые дорожки.
На самарском стадионе «Металлург» проведут масштабную реконструкцию, сообщает sgpress.ru со ссылкой на врио министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина.
На первом этапе реконструкции будет проведена замена натурального газона на синтетический. «В случае
По словам Шляхтина, на втором этапе реконструкции на «Металлурге» планируется возвести новые трибуны и сделать беговые дорожки.