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13:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани из-за ремонта дороги перекрывают часть Ленинской дамбы

С 12 мая по 14 мая дороги будут перекрыты в направлении от Московского района к центру.

Администрация столицы Татарстана предупреждает автомобилистов и жителей города: в связи с производством работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия в период с 4.00 12 мая до 5.00 14 мая будет закрыта для движения транспорта проезжая часть площади Тысячелетия и Ленинской дамбы на участке от улицы Чистопольская до улицыТашаяк. Просто сказать, что транспорт в сторону центра города из Московского района закрывается. Всем, кто рассчитывает в эти дни попасть в центр, необходимо воспользоваться метро или выбирать объездные пути.

Движение на данном участке от ул. Ташаяк до ул. Чистопольская (в направлении к Московскому району) будет организовано в обычном режиме.

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