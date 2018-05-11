В Казани из-за ремонта дороги перекрывают часть Ленинской дамбы
С 12 мая по 14 мая дороги будут перекрыты в направлении от Московского района к центру.
С 12 мая по 14 мая дороги будут перекрыты в направлении от Московского района к центру.
Администрация столицы Татарстана предупреждает автомобилистов и жителей города: в связи с производством работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия в период с 4.00 12 мая до 5.00 14 мая будет закрыта для движения транспорта проезжая часть площади Тысячелетия и Ленинской дамбы на участке от улицы Чистопольская до улицыТашаяк. Просто сказать, что транспорт в сторону центра города из Московского района закрывается. Всем, кто рассчитывает в эти дни попасть в центр, необходимо воспользоваться метро или выбирать объездные пути.
Движение на данном участке от ул. Ташаяк до ул. Чистопольская (в направлении к Московскому району) будет организовано в обычном режиме.