Жительнице Прикамья заплатят 300 тысяч за затопленный натяжной потолок

Нерасторопность управляющей компании «Наш дом» обойдется ей в кругленькую сумму. Жительница одного из домов Гремячинска пожаловалась в нее, что ее квартиру затопило и на ремонт пришлось потратить почти 100 тысяч рублей.

Однако сотрудники УК не спешили возместить расходы, и женщина обратилась в суд. Но и после того, как судебное решение было вынесено, коммунальщики не торопились его исполнить.

В дело вмешались судебные приставы.