Жительнице Прикамья заплатят 300 тысяч за затопленный натяжной потолок
За потоп в ее квартире расплатится управляющая компания.
За потоп в ее квартире расплатится управляющая компания.
Нерасторопность управляющей компании «Наш дом» обойдется ей в кругленькую сумму. Жительница одного из домов Гремячинска пожаловалась в нее, что ее квартиру затопило и на ремонт пришлось потратить почти 100 тысяч рублей.
Однако сотрудники УК не спешили возместить расходы, и женщина обратилась в суд. Но и после того, как судебное решение было вынесено, коммунальщики не торопились его исполнить.
В дело вмешались судебные приставы.
— УК «Наш дом» погасила всю сумму, — сообщили в УФССП по Пермскому краю. — Собственнице квартиры перечислили 94 тысячи рублей, которые она потратила на ремонт жилья, а кроме того — 99 тысяч рублей неустойки, штраф в размере более 100 тысяч рублей. Также ей компенсирована стоимость услуг по сливу воды с натяжного потолка.