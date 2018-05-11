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09:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Жительнице Прикамья заплатят 300 тысяч за затопленный натяжной потолок

За потоп в ее квартире расплатится управляющая компания.

Нерасторопность управляющей компании «Наш дом» обойдется ей в кругленькую сумму. Жительница одного из домов Гремячинска пожаловалась в нее, что ее квартиру затопило и на ремонт пришлось потратить почти 100 тысяч рублей.

Однако сотрудники УК не спешили возместить расходы, и женщина обратилась в суд. Но и после того, как судебное решение было вынесено, коммунальщики не торопились его исполнить.

В дело вмешались судебные приставы.

— УК «Наш дом» погасила всю сумму, — сообщили в УФССП по Пермскому краю. — Собственнице квартиры перечислили 94 тысячи рублей, которые она потратила на ремонт жилья, а кроме того — 99 тысяч рублей неустойки, штраф в размере более 100 тысяч рублей. Также ей компенсирована стоимость услуг по сливу воды с натяжного потолка.

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