В Омске зарегистрировано экстремально высокое загрязнение воды
Кроме того, в апреле горожанам пришлось дышать фенолом.
Кроме того, в апреле горожанам пришлось дышать фенолом.
Допустимый уровень концентрации вредных веществ был обнаружен дважды в Октябрьском и Ленинском округах. Там в воздухе нашли примеси фенола 0,4%.
Специалисты также отметили, что уровень загрязнения Омска в целом был повышенный. Хотя, в сравнении с апрелем прошлого года ситуация не изменилась.
В поверхностных водах Омска за месяц трижды обнаружено высокое загрязнение, дважды — экстремально высокое. В частности, марганец нашли в Оми на территории Калачинска и Омска, а также в реке Артынка (село Костино).