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09:48 (мск), источник: Om1.ru

В Омске зарегистрировано экстремально высокое загрязнение воды

Кроме того, в апреле горожанам пришлось дышать фенолом.

Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало данные о загрязнениях окружающей среды за апрель. По данным службы, из-за неблагоприятной погоды вредные примеси скапливались в воздухе 4, 18 и 19 апреля.

Допустимый уровень концентрации вредных веществ был обнаружен дважды в Октябрьском и Ленинском округах. Там в воздухе нашли примеси фенола 0,4%.

Специалисты также отметили, что уровень загрязнения Омска в целом был повышенный. Хотя, в сравнении с апрелем прошлого года ситуация не изменилась.

В поверхностных водах Омска за месяц трижды обнаружено высокое загрязнение, дважды — экстремально высокое. В частности, марганец нашли в Оми на территории Калачинска и Омска, а также в реке Артынка (село Костино).

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