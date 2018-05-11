В Омске зарегистрировано экстремально высокое загрязнение воды

Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало данные о загрязнениях окружающей среды за апрель. По данным службы, из-за неблагоприятной погоды вредные примеси скапливались в воздухе 4, 18 и 19 апреля.

Допустимый уровень концентрации вредных веществ был обнаружен дважды в Октябрьском и Ленинском округах. Там в воздухе нашли примеси фенола 0,4%.

Специалисты также отметили, что уровень загрязнения Омска в целом был повышенный. Хотя, в сравнении с апрелем прошлого года ситуация не изменилась.