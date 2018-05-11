Додон поздравил группу «DoReDos» с выходом в финал «Евровидения»

«Молдова прошла в финал «Евровидения»! Группа «ДоРеДос», которую поддерживает Президент Республики Молдова, прошла в финал международного музыкального конкурса «Евровидение-2018», проходящего в этом году в Португалии.

Песня «My Lucky Day», автором и продюсером которой является наш добрый друг Филипп Киркоров, была одна из лучших на этой стадии конкурса. Браво, «ДоРеДос»! В субботу 12 мая держим кулаки за нашу команду!", — написал Игорь Додон на своей страничке в соцсети.