На краудфандинговой платформе начался сбор средств для очистки Байкала
«Праздник чистоты» рассчитывает собрать порядка двухсот тысяч рублей для проведения акций на побережье озера.
«Праздник чистоты» рассчитывает собрать порядка двухсот тысяч рублей для проведения акций на побережье озера.
Порядка 200 тысяч рублей намерены собрать организаторы известной экологической акции «Праздник чистоты» на краудфандинговой платформе planeta.ru. Для всех, кто готов материально поддержать акцию, предлагается внести посильную помощь от 100 до 50 тыс. рублей.
По словам организатора акции, руководителя региональной общественной экологической организации «Мой Байкал» Надежды Николаевой, собранные средства позволят обеспечить участникам акции достойное транспортное обслуживание и снабдить волонтёров необходимым инвентарём.
«В этом году акция, которая
Сделать пожертвования можно на сайте: planeta.ru/campaigns/praz. В свою очередь, благотворители не останутся без подарков от организаторов акции. В зависимости от суммы пожертвований, благотворителям предлагаются наборы открыток, пешие и автомобильные экскурсии на Ольхон, картины
За неделю «Празднику чистоты» уже пожертвовали больше 6 тыс. рублей. Внести свой вклад в чистоту побережья Байкала на платформе planeta.ru можно до 7 июня.