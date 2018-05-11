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09:59 (мск), источник: АиФ Иркутск

На краудфандинговой платформе начался сбор средств для очистки Байкала

«Праздник чистоты» рассчитывает собрать порядка двухсот тысяч рублей для проведения акций на побережье озера.

Источник: Reuters

Порядка 200 тысяч рублей намерены собрать организаторы известной экологической акции «Праздник чистоты» на краудфандинговой платформе planeta.ru. Для всех, кто готов материально поддержать акцию, предлагается внести посильную помощь от 100 до 50 тыс. рублей.

По словам организатора акции, руководителя региональной общественной экологической организации «Мой Байкал» Надежды Николаевой, собранные средства позволят обеспечить участникам акции достойное транспортное обслуживание и снабдить волонтёров необходимым инвентарём.

«В этом году акция, которая по-прежнему проводится на общественных началах, вышла на общебайкальский уровень. С мая по август нам предстоит провести десять акций по всему байкальскому побережью от Ольхона до Слюдянки. В мае “Праздник чистоты” начнется на Малом Море, в начале июня — на острове Ольхон. В течение лета мы планируем навести чистоту на побережье поселков Листвянка, Бугульдейка и Большое Голоустное, на береговой линии Култук-Слюдянка, Утулик-Байкальск, Байкальск-Выдрино», — уточнила Надежда Николаева.

Сделать пожертвования можно на сайте: planeta.ru/campaigns/praz. В свою очередь, благотворители не останутся без подарков от организаторов акции. В зависимости от суммы пожертвований, благотворителям предлагаются наборы открыток, пешие и автомобильные экскурсии на Ольхон, картины арт-акции «Прощай, спирогира!» и даже обряд на благополучие от байкальской шаманки Башилы.

За неделю «Празднику чистоты» уже пожертвовали больше 6 тыс. рублей. Внести свой вклад в чистоту побережья Байкала на платформе planeta.ru можно до 7 июня.

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