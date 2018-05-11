Болельщиков ЧМ-2018 пустят в музеи по спеццене
Фанатам сулят и другие «плюшки».
Фанатам сулят и другие «плюшки».
Футбольные болельщики во время мундиаля смогут получить скидки и другие привилегии при посещении музеев и театров в
По данным издания, на бонусы смогут претендовать лишь обладатели специального паспорта —
Вопрос о предоставляемых фанатам скидок при посещении культурных учреждений во многих регионах РФ пока еще прорабатывается. Власти Свердловской области, например, рассчитывают закончить эту работу 1 июня.
При этом во время мундиаля в Екатеринбурге пройдет «Футбольная ночь музеев» (с 18.00 до 24.00). 19 июня для гостей и жителей города будут организованы тематические экскурсии на русском и английском языках по экспозициям музеев столицы Урала, передает «Уралинформбюро».
Чемпионат мира во футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На поле «Екатеринбург Арены» 15 июня выйдут сборные Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.