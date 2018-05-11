Болельщиков ЧМ-2018 пустят в музеи по спеццене

Футбольные болельщики во время мундиаля смогут получить скидки и другие привилегии при посещении музеев и театров в городах-участниках ЧМ-2018. Об этом говорится в протоколе, составленном по итогам совещания у вице-премьера Виталия Мутко 10 апреля, пишут «Известия».

По данным издания, на бонусы смогут претендовать лишь обладатели специального паспорта — FAN-ID, который получают купившие билеты на матчи чемпионата.

Вопрос о предоставляемых фанатам скидок при посещении культурных учреждений во многих регионах РФ пока еще прорабатывается. Власти Свердловской области, например, рассчитывают закончить эту работу 1 июня.

При этом во время мундиаля в Екатеринбурге пройдет «Футбольная ночь музеев» (с 18.00 до 24.00). 19 июня для гостей и жителей города будут организованы тематические экскурсии на русском и английском языках по экспозициям музеев столицы Урала, передает «Уралинформбюро».