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09:42 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Болельщиков ЧМ-2018 пустят в музеи по спеццене

Фанатам сулят и другие «плюшки».

Футбольные болельщики во время мундиаля смогут получить скидки и другие привилегии при посещении музеев и театров в городах-участниках ЧМ-2018. Об этом говорится в протоколе, составленном по итогам совещания у вице-премьера Виталия Мутко 10 апреля, пишут «Известия».

По данным издания, на бонусы смогут претендовать лишь обладатели специального паспорта — FAN-ID, который получают купившие билеты на матчи чемпионата.

Вопрос о предоставляемых фанатам скидок при посещении культурных учреждений во многих регионах РФ пока еще прорабатывается. Власти Свердловской области, например, рассчитывают закончить эту работу 1 июня.

При этом во время мундиаля в Екатеринбурге пройдет «Футбольная ночь музеев» (с 18.00 до 24.00). 19 июня для гостей и жителей города будут организованы тематические экскурсии на русском и английском языках по экспозициям музеев столицы Урала, передает «Уралинформбюро».

Чемпионат мира во футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На поле «Екатеринбург Арены» 15 июня выйдут сборные Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.

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