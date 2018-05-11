Их-за ремонта Коммунального моста пробки образуются и на Красавинском
Многие на второй день ремонта Коммунального моста поехали туда.
Многие на второй день ремонта Коммунального моста поехали туда.
«Вы будете смеяться, но сегодня, 11 мая заторы уже на Красавинском мосту», — жалуются в соцсетях автомобилисты, которые в первый день ремонта Коммунального моста простояли в пробках, а на следующее утро решили ехать в город по Красавинскому.
Напомним,
«Коммунальный мост построен в 1967 году, — прокомментировал ситуацию главный инженер МУК «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов. — При той интенсивности движения, которая есть на мосту, раз в три года необходимо проводить плановые ремонтные работы, чтобы обеспечить более длительный срок службы сооружения.
Полностью ремонт планируется завершить до 1 сентября. Сейчас работы ведутся на первых пяти пролетах моста, а после Дня города здесь полноценно встанет техника. Сохранится две полосы для движения транспорта в ту и другую сторону.
Кстати, пермяки, ехавшие в город со стороны Гайвы, тоже заметили, что количество транспорта утром 11 мая увеличилось, но пробки были некритичными.