Их-за ремонта Коммунального моста пробки образуются и на Красавинском

«Вы будете смеяться, но сегодня, 11 мая заторы уже на Красавинском мосту», — жалуются в соцсетях автомобилисты, которые в первый день ремонта Коммунального моста простояли в пробках, а на следующее утро решили ехать в город по Красавинскому.

Напомним, из-за ремонта Коммунального моста, который начался 10 мая, он частично закрыт для проезда.

«Коммунальный мост построен в 1967 году, — прокомментировал ситуацию главный инженер МУК «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов. — При той интенсивности движения, которая есть на мосту, раз в три года необходимо проводить плановые ремонтные работы, чтобы обеспечить более длительный срок службы сооружения.

Полностью ремонт планируется завершить до 1 сентября. Сейчас работы ведутся на первых пяти пролетах моста, а после Дня города здесь полноценно встанет техника. Сохранится две полосы для движения транспорта в ту и другую сторону.