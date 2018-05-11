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09:36 (мск), источник: АиФ Прикамье

Их-за ремонта Коммунального моста пробки образуются и на Красавинском

Многие на второй день ремонта Коммунального моста поехали туда.

«Вы будете смеяться, но сегодня, 11 мая заторы уже на Красавинском мосту», — жалуются в соцсетях автомобилисты, которые в первый день ремонта Коммунального моста простояли в пробках, а на следующее утро решили ехать в город по Красавинскому.

Напомним, из-за ремонта Коммунального моста, который начался 10 мая, он частично закрыт для проезда.

«Коммунальный мост построен в 1967 году, — прокомментировал ситуацию главный инженер МУК «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов. — При той интенсивности движения, которая есть на мосту, раз в три года необходимо проводить плановые ремонтные работы, чтобы обеспечить более длительный срок службы сооружения.

Полностью ремонт планируется завершить до 1 сентября. Сейчас работы ведутся на первых пяти пролетах моста, а после Дня города здесь полноценно встанет техника. Сохранится две полосы для движения транспорта в ту и другую сторону.

Кстати, пермяки, ехавшие в город со стороны Гайвы, тоже заметили, что количество транспорта утром 11 мая увеличилось, но пробки были некритичными.

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