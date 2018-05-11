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13:00 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцы назвали своих детей Польза, Сальма, Айла, Кондратий, Самуил

(Город Казань KZN.RU, 11 мая). За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 520 детей: 266 мальчиков и 254 девочек.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Возраст самой юной мамы — 21 год, самой зрелой — 47 лет, самого юного отца — 22 года, самого зрелого — 60 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 630 граммов, а максимальный — 4710 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Михаил, Александр, Арина, Егор, Тимур, Ясмина, Майя, Камилла, Самат. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Польза, Сальма, Эмма, Кондратий, Миннур, Ризван, Зиля, Самуил, Айла, Раяз, Зара.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 102 пары. Самым молодым жениху и невесте исполнилось по 20 и 18 лет соответственно. Возраст самого взрослого жениха — 64 года, невесты — 63 года, сообщает Управление ЗАГС Казани.

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