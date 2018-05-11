Казанцы назвали своих детей Польза, Сальма, Айла, Кондратий, Самуил

Возраст самой юной мамы — 21 год, самой зрелой — 47 лет, самого юного отца — 22 года, самого зрелого — 60 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 630 граммов, а максимальный — 4710 граммов.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 102 пары. Самым молодым жениху и невесте исполнилось по 20 и 18 лет соответственно. Возраст самого взрослого жениха — 64 года, невесты — 63 года, сообщает Управление ЗАГС Казани.