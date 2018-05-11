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10:01 (мск), источник: Newsroom24.ru

Куриные яйца, сливочное масло и гречка подешевели в Нижегородской области

Также снизились цены на рис, рыбу и картофель.

Источник: Newsroom24.ru

Куриные яйца, сливочное масло и гречка подешевели в Нижегородской области с 28 апреля по 7 мая. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по региону, цена на куриные яйца снизилась на 0,8% — с 53,9 до 53,5 рублей за десяток. Стоимость килограмма сливочного масла упала на 0,6% — с 494,9 до 491,8 рублей за кг, а гречневая крупа, ранее стоившая 40,3 рубля за кг подешевела на 1,6 рубля, что составило снижение цены в 3,9%.

Кроме того, по данным Нижегородстата, с 28 апреля в области снизились средние цены на рис, рыбу и картофель.

Следует отметить, что по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.

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