Новосибирский мастер сделал позолоченный кубок ЧМ по футболу на срезе макового зернышка

«Кубок выполнен по комбинированной технологии: сделан из красителя и покрыт золотом путем напыления. Высота у него два миллиметра и располагается он на срезе макового зернышка», — сообщил ТАСС в пятницу Анискин.

Сложность работы, по его словам, заключалась в необходимости точно повторить оригинал. «Фантазия не допускается», — добавил Анискин.

Кубок завершил серию новосибирского мастера, посвященную чемпионату мира по футболу, который с 14 июня по 15 июля 2018 года пройдет в 11 городах РФ. Ранее Анискин презентовал изображение официальной эмблемы ЧМ-2018 на срезе рисового зернышка и объемную фигуру талисмана чемпионата — волка Забиваки — высотой всего 1,5 мм.

Оригинальный кубок чемпионата мира по футболу FIFA выполнен из чистого золота, весит 6,142 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. Впервые он был вручен в 1974 году.