Победителю конкурса детского рисунка ВСЖД подарит гироскутер
Конкурс детского рисунка «Железная дорога — не место для игр», посвящённый безопасности на железной дороге, проводит
Конкурс детского рисунка «Железная дорога — не место для игр», посвящённый безопасности на железной дороге, проводит
Конкурс детского рисунка «Железная дорога — не место для игр», посвящённый безопасности на железной дороге, проводит
Принять участие в конкурсе могут школьники и дошколята. Работы принимаются до 20 мая по электронной почте irkria@gmail.com или pr@esrr.ru.
Мероприятие проводится в рамках кампании по профилактике детского травматизма на