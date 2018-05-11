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09:57 (мск), источник: Baikal-info.ru

Победителю конкурса детского рисунка ВСЖД подарит гироскутер

Конкурс детского рисунка «Железная дорога — не место для игр», посвящённый безопасности на железной дороге, проводит Восточно-Сибирская магистраль.

Конкурс детского рисунка «Железная дорога — не место для игр», посвящённый безопасности на железной дороге, проводит Восточно-Сибирская магистраль совместно с иркутским детским журналом. Как сообщает 11 мая 2018 года пресс-служба ВСЖД, маленьким жителям Иркутской области предлагается вспомнить правила поведения на путях, на бумаге изобразить, что можно, а что нельзя делать, находясь на вокзалах, в поездах и вблизи железнодорожных путей.

Принять участие в конкурсе могут школьники и дошколята. Работы принимаются до 20 мая по электронной почте irkria@gmail.com или pr@esrr.ru.

Мероприятие проводится в рамках кампании по профилактике детского травматизма на Восточно-Сибирской железной дороге. Итоги будут подведены до конца мая, а в День защиты детей 1 июня на Детской железной дороге состоится награждение победителей. За первое место будет вручен гироскутер, за второе — микроскоп, а за третье — большой набор для рисования.

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