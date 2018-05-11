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09:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Омичка получала деньги на несуществующего ребенка

В общей сложности она получила 54 тысячи рублей.

Жительница Ленинского округа решила заработать на несуществующем ребенке. Женщина обратилась в органы социальной поддержки за помощью. Женщина потребовала пособие по временной утрате трудоспособности, заявив о том, что недавно родила. Ей поверили на слово и выделили деньги.

В общей сложности в 2014 году она получила 54 тысяч рублей. И только позже выяснилось, что никакого ребенка у нее не было, а, значит, и права на пособие она не имела. Теперь предприимчивой омичке придется вернуть всю полученную сумму государству.

— Ленинский районный суд города Омска удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Кроме того, в настоящее время по факту незаконного получения денежных средств на несуществующего ребенка правоохранительными органами проводится доследственная проверка, — сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

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