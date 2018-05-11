Омичка получала деньги на несуществующего ребенка

Жительница Ленинского округа решила заработать на несуществующем ребенке. Женщина обратилась в органы социальной поддержки за помощью. Женщина потребовала пособие по временной утрате трудоспособности, заявив о том, что недавно родила. Ей поверили на слово и выделили деньги.

В общей сложности в 2014 году она получила 54 тысяч рублей. И только позже выяснилось, что никакого ребенка у нее не было, а, значит, и права на пособие она не имела. Теперь предприимчивой омичке придется вернуть всю полученную сумму государству.